FAM Tuntut FIFA Jelaskan Waktu Tambahan Indonesia Lawan Bangladesh

Skuad timnas Malaysia usai laga melawan Singapura di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. (Rubby Jovan/Antara)
JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) tuntut penjelasan resmi dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) terkait perubahan waktu tambahan dalam pertandingan Indonesia lawan Bangladesh pada FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
dilansir dari Antara, melalui rilis yang diunggah di laman media sosial resmi, FAM memandang serius persoalan tersebut.
Waktu tambahan yang semula ditampilkan selama dua menit kemudian berubah menjadi tujuh menit dalam pertandingan pada Kamis (1/10) malam.
FAM akan mengajukan permohonan resmi kepada FIFA untuk meminta penjelasan mengenai dasar, prosedur, serta kondisi yang menyebabkan perubahan durasi waktu tambahan dalam pertandingan tersebut.
Pengelolaan waktu pertandingan dipandang sebagai aspek penting untuk memastikan setiap pertandingan berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan pertandingan yang telah ditetapkan.
Bagi FAM, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena pertandingan Indonesia melawan Bangladesh berkaitan dengan persaingan untuk menentukan posisi akhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.
Baca Juga:Ukir 5 Gol Bersama Timnas Indonesia, Mitchell Baker Samai Rekor Soetjipto Soentoro dan Iswadi Idris
Posisi akhir di grup tersebut turut berpengaruh terhadap penentuan tim yang berhak melaju ke babak final.
Oleh karena itu, setiap keputusan dalam pertandingan, termasuk pengelolaan waktu, dinilai perlu dilakukan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku.
FAM meminta FIFA menelaah insiden tersebut dan memberikan penjelasan terperinci mengenai keputusan yang diambil oleh perangkat pertandingan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi
Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022