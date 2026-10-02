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Antara
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 00.36 WIB

FAM Tuntut FIFA Jelaskan Waktu Tambahan Indonesia Lawan Bangladesh

Skuad timnas Malaysia usai laga melawan Singapura di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. (Rubby Jovan/Antara) - Image

Skuad timnas Malaysia usai laga melawan Singapura di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. (Rubby Jovan/Antara)

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) tuntut penjelasan resmi dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) terkait perubahan waktu tambahan dalam pertandingan Indonesia lawan Bangladesh pada FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

dilansir dari Antara, melalui rilis yang diunggah di laman media sosial resmi, FAM memandang serius persoalan tersebut.

Waktu tambahan yang semula ditampilkan selama dua menit kemudian berubah menjadi tujuh menit dalam pertandingan pada Kamis (1/10) malam.

FAM akan mengajukan permohonan resmi kepada FIFA untuk meminta penjelasan mengenai dasar, prosedur, serta kondisi yang menyebabkan perubahan durasi waktu tambahan dalam pertandingan tersebut.

Pengelolaan waktu pertandingan dipandang sebagai aspek penting untuk memastikan setiap pertandingan berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan pertandingan yang telah ditetapkan.

Bagi FAM, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena pertandingan Indonesia melawan Bangladesh berkaitan dengan persaingan untuk menentukan posisi akhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Posisi akhir di grup tersebut turut berpengaruh terhadap penentuan tim yang berhak melaju ke babak final.

Oleh karena itu, setiap keputusan dalam pertandingan, termasuk pengelolaan waktu, dinilai perlu dilakukan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku.

FAM meminta FIFA menelaah insiden tersebut dan memberikan penjelasan terperinci mengenai keputusan yang diambil oleh perangkat pertandingan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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