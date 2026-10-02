10 Tips Sederhana Meredakan Nyeri Haid Alami Tanpa Obat 

JawaPos.com - Nyeri haid atau dismenore menjadi salah satu keluhan yang kerap muncul ketika menstruasi. Rasa nyeri ini biasanya terjadi pada awal periode haid dan paling sering terasa di bagian bawah perut.

Bagi sebagian wanita, nyeri yang dirasakan cukup ringan dan masih bisa ditahan, tetapi ada juga yang mengalami sakit cukup hebat hingga sulit beraktivitas.

Nyeri haid ini terjadi karena rahim berkontraksi untuk membantu mengeluarkan lapisan rahim selama menstruasi. Proses tersebut dipengaruhi oleh prostaglandin, yaitu zat yang dapat memicu kontraksi rahim sekaligus menimbulkan rasa sakit. Semakin tinggi kadar prostaglandin, kontraksi rahim dapat semakin kuat sehingga rasa sakit yang dirasakan juga lebih hebat.

Untuk membantu meredakan nyeri tersebut, ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan alami tanpa obat. Dilansir dari Halodoc dan Healthline, Rabu (30/9), berikut beberapa caranya.

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1. Kompres Hangat Bagian Perut

Salah satu cara sederhana untuk membantu meredakan nyeri haid adalah menggunakan kompres hangat. Tempelkan kompres pada bagian bawah perut yang terasa sakit selama sekitar 15–20 menit. Rasa hangat dapat membantu melancarkan aliran darah dan membuat otot lebih rileks sehingga kram dan nyeri berkurang. Kompres bisa menggunakan bantalan pemanas, botol berisi air hangat, atau alat kompres lainnya.

2. Pijat Perut dengan Minyak Esensial

Pijat lembut pada bagian perut juga dapat dicoba untuk membantu mengurangi kram saat menstruasi. Beberapa minyak esensial, seperti lavender, sage, mawar, dan marjoram, dapat digunakan saat memijat perut.

Sebelum digunakan, campurkan minyak esensial dengan minyak pembawa, seperti minyak kelapa atau minyak jojoba. Oleskan sedikit campuran tersebut pada kulit terlebih dahulu untuk memastikan tidak terjadi iritasi atau reaksi alergi. Jika aman, oleskan beberapa tetes pada bagian perut dan pijat secara perlahan dengan gerakan melingkar.