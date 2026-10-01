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Ardini Pramitha
Jumat, 2 Oktober 2026 | 04.51 WIB

Influenza A Meningkat, Internis ITS: Jangan Asal Konsumsi Antibiotik

Dokter Spesialis penyakit dalam ITS dr Edwin Nugroho Njoto MIPH MHM SpPD menjelaskan berbagai gejala influenza A. (Humas ITS) - Image

Dokter Spesialis penyakit dalam ITS dr Edwin Nugroho Njoto MIPH MHM SpPD menjelaskan berbagai gejala influenza A. (Humas ITS)

JawaPos.com – Masyarakat diminta untuk tidak sembarangan mengonsumi antibiotik di tengah peningkatan kasus influenza A. 

Hal itu disampaikan Dosen Fakultas Kedokteran dan Kesehatan (FKK) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dr Edwin Nugroho Njoto MIPH MHM SpPD, merespons merebaknya kasus influenza A.

Edwin menjelaskan, influenza A merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem pernapasan.

Virus influenza, ujarnya, bukan jenis virus baru dan memiliki karakteristik mudah bermutasi serta menular.

Menurut dokter spesialis penyakit dalam (Internis) itu, kondisi cuaca juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi penyebaran virus influenza.

“Virus influenza ini memang dapat memicu wabah musiman dengan tingkat penularan yang luas,” terangnya, Kamis (1/10). 

Penularan influenza A terutama terjadi melalui percikan air liur dari saluran pernapasan ketika seseorang batuk atau bersin. 

Risiko penularan dapat meningkat pada orang dengan daya tahan tubuh rendah maupun mereka yang mengalami kelelahan akibat aktivitas padat.

Dari sisi gejala, influenza umumnya diawali dengan gangguan pada saluran pernapasan. Penderita dapat mengalami pilek, batuk, demam hingga nyeri saat menelan.

Namun, masyarakat perlu mewaspadai apabila kondisi tersebut berkembang menjadi gejala yang lebih berat.

Editor: Bayu Putra
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