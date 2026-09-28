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Mustika Pertiwi
Selasa, 29 September 2026 | 04.08 WIB

Mengenali Overwhelmed: Saat Pikiran Terasa Penuh dan Sulit Mengendalikan Semuanya

Overwhelmed: saat pikiran terasa penuh dan sulit mengendalikan semuanya. (pexels.com) - Image

Overwhelmed: saat pikiran terasa penuh dan sulit mengendalikan semuanya. (pexels.com)

JawaPos.com - Pernah merasa pekerjaan menumpuk, pikiran berantakan, tetapi tubuh justru tidak mampu melakukan apa-apa? Kondisi tersebut dapat menjadi tanda seseorang sedang mengalami overwhelmed. 
 
Secara sederhana, overwhelmed menggambarkan kondisi ketika seseorang merasa kewalahan karena menghadapi terlalu banyak tuntutan, pikiran atau emosi yang secara bersamaan. Menurut Psikolog Anuroop Pokhriyal dalam artikel BetterPlace Health yang diakses pada 28/9, kondisi ini dapat muncul ketika seseorang merasa tidak mampu mengelola berbagai tuntutan yang dihadapi. 
 
Perasaan tersebut berbeda dengan stres sehari-hari. Stres dalam tingkat tertentu masih dapat mendorong seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan. Sementara itu, ketika sudah merasa overwhelmed, tekanan yang dirasakan justru dapat membuat seseorang kesulitan berpikir dan mengambil keputusan. 
 
 
Tanda-Tanda Sedang Merasa Overwhelmed
 
Perasaan kewalahan dapat muncul dalam bentuk yang berbeda pada setiap orang. Namun, terdapat beberapa tanda yang dapat diperhatikan, diantaranya: 
 
1. Sulit memulai pekerjaan 
Daftar tugas yang panjang tidak selalu membuat seseorang semakin produktif. Ketika merasa kewalahan, pekerjaan sederhana sekalipun dapat terasa berat sehingga seseorang memilih tidak memulainya. 
 
2. Terlalu banyak berpikir 
Pikiran dapat terus memikirkan berbagai kemungkinan buruk. Kondisi overwhelmed dapat membuat seseorang mengalami catastrophising, yaitu kecenderungan membayangkan kemungkinan terburuk dari suatu situasi.
 
3. Mudah mengalami perubahan emosi 
Ketika kapasitas mental sudah penuh, persoalan kecil dapat terasa lebih berat. Seseorang juga dapat menjadi lebih mudah marah atau memberikan respons emosional yang lebih besar terhadap situasi tertentu. 
 
 
4. Menarik diri dari orang lain
Perasaan kewalahan juga dapat membuat seseorang mengurangi interaksi sosial. Misalnya, tidak membalas pesan, membatalkan rencana atau memilih menghabiskan waktu sendiri. 
 
5. Mengalami brain fog 
Brain fog dapat membuat seseorang merasa sulit berkonsentrasi dan mengambil keputusan. Hal sederhana seperti menentukan makanan untuk makan malam pun dapat terasa membutuhkan banyak energi. 
 
Apa yang Membuat Seseorang Merasa Overwhelmed?
 
Perasaan kewalahan tidak selalu muncul karena satu persoalan. Kondisi tersebut dapat terjadi akibat beberapa tekanan yang menumpuk dalam waktu tertentu. 
 
Sejumlah kondisi dapat berkontribusi terhadap munculnya perasaan overwhelmed. Di antaranya tekanan pekerjaan, konflik hubungan, masalah keuangan, kehilangan orang terdekat, kekhawatiran mengenai kesehatan, serta perubahan besar dalam kehidupan. 
 
Bahkan, perubahan yang sebenarnya positif, seperti pindah rumah atau memulai pekerjaan baru, tetap dapat membutuhkan banyak energi untuk beradaptasi. 
 
 
Cara Mengatasi Perasaan Overwhelmed
 
Ketika perasaan terasa terlalu penuh, seseorang dapat mencoba mengurangi beban secara bertahap. Tidak semua persoalan harus diselesaikan dalam waktu bersamaan. 
 
Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengatur prioritas. Tugas dapat dibagi berdasarkan tingkat urgensi sehingga seseorang dapat menentukan hal yang perlu dikerjakan terlebih dahulu. 
 
Setelah membaginya, pilih satu tugas dari daftar yang paling mendesak. Kerjakan dalam waktu singkat agar pekerjaan terasa lebih mudah untuk dimulai. 
 
Selain itu, teknik pernapasan dan grounding juga dapat digunakan ketika pikiran mulai terasa tidak terkendali. Menetapkan batasan juga penting untuk mengurangi tuntutan yang terlalu banyak. Belajar mengatakan "tidak" pada hal tertentu dapat membantu seseorang menjaga waktu dan energinya. 
 
Jika perasaan kewalahan muncul terus-menerus atau terasa sangat berat hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, mencari bantuan profesional dapat menjadi pilihan. 
Editor: Bintang Pradewo
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