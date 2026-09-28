9 Cara Mengatasi Kaki Sering Kesemutan, dari Pijat Perlahan sampai Rendam Air Hangat

JawaPos.com - Kaki kesemutan seringkali muncul ketika seseorang duduk terlalu lama tanpa mengubah posisi tubuh. Sensasinya bisa berupa rasa geli, mati rasa, seperti ditusuk-tusuk jarum, hingga terasa terbakar.

Dalam istilah medis, kesemutan disebut juga dengan parestesia. Dilansir dari Cleveland Clinic, Minggu (27/9), parestesia sendiri merupakan sensasi kesemutan, kebas, terbakar, atau seperti ditusuk jarum yang dapat terjadi pada bagian tubuh tertentu. Kondisi ini bisa terjadi di mana saja, tapi umumnya lebih sering di bagian kaki dan tangan.

Meskipun kondisi ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, kesemutan umumnya bersifat sementara dan dapat mereda setelah posisi tubuh diubah atau kaki digerakkan untuk mengurangi tekanan pada saraf.

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Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi kaki kesemutan. Dilansir dari Alodokter, berikut langkah yang bisa dicoba ketika keluhan mulai muncul.

1. Mengubah Posisi Tubuh

Langkah pertama yang bisa dilakukan ketika kaki mulai terasa kesemutan adalah mengubah posisi tubuh. Jika tubuh terlalu lama dalam satu posisi tertentu, segera ubah posisi untuk mengurangi tekanan pada bagian yang terasa kebas. Dengan begitu, rasa kesemutan dapat perlahan menghilang dengan sendirinya.

2. Menggerakkan Kaki

Usai mengubah posisi tubuh, gerakkan kaki secara perlahan. Gerakkan jari-jari kaki dan pergelangan kaki hingga rasa geli atau kebas mulai berkurang. Menggerakkan kaki juga dapat membantu meredakan kesemutan yang muncul akibat tekanan pada saraf.

3. Pijat Kaki Secara Perlahan