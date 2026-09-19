Kasus Influenza di Surabaya Naik 10 Persen, Dinkes Imbau Pakai Masker 

JawaPos.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya mencatat adanya peningkatan kasus influenza di Surabaya dalam beberapa bulan terakhir.

Kenaikan kasus terjadi secara bertahap sejak Juli hingga September 2026 dengan peningkatan sekitar sepuluh persen.

Kepala Dinkes Surabaya dr Billy Daniel Messakh mengatakan, peningkatan kasus mulai terlihat dari Juli ke Agustus dan kembali meningkat pada Agustus ke September.

“Iya, dari Agustus ke September, Juli ke Agustus sudah mulai ada peningkatan. Terus Agustus ke September meningkat lagi. Jadi peningkatan-peningkatannya kalau lihat sih angkanya sekitar 10 persenan ya,” kata Billy, Sabtu (19/9).

Billy mengatakan sejak Januari hingga Agustus 2026 Dinkes Surabaya menangani 40.539 kasus influenza.

Data tersebut merupakan akumulasi kasus yang ditangani di puskesmas dan rumah sakit di wilayah Surabaya.

Billy mengatakan, angka kasus pada September masih akan terus dipantau hingga akhir bulan. Namun, hingga pertengahan September, jumlah kasus sudah menunjukkan peningkatan.

“Ini ke September-nya, tetapi di akhir-akhir bulan nanti baru aku lihat ya. Tapi September ini sudah setengahnya kemarin,” ujarnya.

Menurut Billy, gejala yang dialami pasien cenderung ringan. Beberapa gejala yang muncul di antaranya demam, badan lemas, dan batuk.