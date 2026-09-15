Dinkes Surabaya Pastikan Layanan Kesehatan Tetap Normal di Tengah Kenaikan Kasus Influenza A

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya dr. Billy Daniel Messakh. (Diskominfo Surabaya).
JawaPos.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya memastikan pelayanan kesehatan di sejumlah fasilitas kesehatan tetap berjalan normal di tengah adanya laporan peningkatan kasus demam dan influenza tipe A dalam beberapa waktu terakhir.
Kepala Dinkes Kota Surabaya, dr. Billy Daniel Messakh, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan rumah sakit maupun puskesmas untuk mengetahui perkembangan kondisi kesehatan masyarakat.
Koordinasi tersebut juga mencakup kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk ketersediaan tempat tidur serta tenaga kesehatan apabila sewaktu-waktu terjadi peningkatan kebutuhan layanan.
“Fasilitas kesehatan kami siap. Rumah sakit tetap memprioritaskan pasien yang membutuhkan penanganan medis, terutama dalam kondisi gawat darurat,” ujar dr Billy, Selasa (15/9).
Dia menjelaskan, tidak semua pasien yang mengalami demam maupun influenza harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Rawat inap diperlukan apabila kondisi pasien membutuhkan observasi dan penanganan lebih lanjut, terutama pada kasus dengan gangguan pernapasan berat.
Sebaliknya, pasien dengan gejala ringan umumnya masih dapat memperoleh pemeriksaan dan pengobatan melalui layanan rawat jalan di fasilitas kesehatan.
Menurut dr Billy, peningkatan kasus yang terjadi saat ini masih berada dalam batas yang wajar. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh perubahan cuaca maupun tingginya aktivitas masyarakat.
“Kami tegaskan pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas tetap berjalan normal,” tegasnya.
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