Jangan Dianggap Sepele! 11 Kebiasaan Sehari-Hari Ini Merusak Otak Secara Perlahan

JawaPos.com - Kesehatan otak sering kali baru menjadi perhatian saat seseorang mulai mengalami penurunan daya ingat atau gangguan kognitif di usia lanjut.

Padahal, penurunan fungsi saraf dan kerusakan struktur otak tidak terjadi secara mendadak.

Berbagai aktivitas harian yang tampak sepele dan wajar justru dapat mengikis kesehatan organ vital ini secara bertahap.

Melansir dari laman YourTango pada Rabu (09/09), banyak kebiasaan modern yang tanpa disadari memberikan tekanan metabolik serta merusak konektivitas saraf harian.

Menyadari dampak buruk dari gaya hidup ini merupakan langkah awal yang krusial untuk melindungi fungsi kognitif jangka panjang.

Kebiasaan buruk harian berpotensi memicu peradangan saraf (neuroinflammation) dan merusak plastisitas otak.

Kebiasaan seperti kurang tidur, isolasi sosial, dan konsumsi gula berlebih dapat menurunkan tingkat brain derived neurotrophic factor, protein kunci yang mendukung pertumbuhan sel saraf baru.