CT Scan dan Cathlab Perkuat Deteksi serta Layanan Penyakit Jantung

JawaPos.com - Rumah Sakit Tria Dipa memperkuat layanan kesehatan dengan menghadirkan CT Scan berbasis teknologi Photon-Counting dan Cardiac Catheterization Laboratory (Cathlab). Fasilitas tersebut ditujukan untuk mendukung deteksi penyakit yang lebih akurat serta memperkuat layanan jantung dan pembuluh darah.

CT Scan NAETOM Alpha.Prime dengan teknologi Photon-Counting memungkinkan pemeriksaan pencitraan dengan informasi yang lebih komprehensif. Teknologi ini dapat membantu dokter memperoleh gambaran kondisi pasien sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan diagnosis dan langkah medis.

Sementara itu, Cathlab digunakan untuk pemeriksaan diagnostik sekaligus tindakan intervensi pada kondisi tertentu yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Kehadiran fasilitas ini diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kardiovaskular yang lebih terintegrasi.

Direktur RS Tria Dipa, dr. Hartono Tanto, MARS, FISQua, mengatakan bahawa pengembangan teknologi kesehatan merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat.

“Semakin cepat penyakit terdeteksi, semakin tepat diagnosis dilakukan, dan semakin baik pelayanan diberikan, maka semakin kuat pula fondasi kesehatan masyarakat kita,” ujar Hartono, Rabu (19/8).

Hartono menegaskan bahwa penguatan layanan kardiovaskular menjadi penting mengingat penyakit jantung dan pembuluh darah membutuhkan diagnosis serta penanganan yang tepat. Dengan tersedianya fasilitas diagnostik dan intervensi dalam ekosistem pelayanan yang terintegrasi, proses penanganan pasien diharapkan dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Ia menerangkan, Cathlab merupakan fasilitas medis yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi jantung dan pembuluh darah dengan menggunakan kateter. Dalam kondisi tertentu, fasilitas ini juga dapat digunakan untuk tindakan intervensi, sehingga pasien tidak hanya mendapatkan pemeriksaan, tetapi dapat memperoleh penanganan sesuai indikasi medis.

Menurutnya, saat ini Health Sovereignty atau kedaulatan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan teknologi medis, tetapi juga kemampuan menyediakan layanan berkualitas, meningkatkan akses masyarakat, serta memperkuat sumber daya manusia kesehatan.