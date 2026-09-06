Uruguay Tetapkan Status Darurat Kesehatan akibat Flu Burung

JawaPos.com - Pemerintah Uruguay, Jumat (4/9), menetapkan status darurat kesehatan nasional setelah virus flu burung H5 ditemukan pada unggas peliharaan skala rumah tangga.
Kementerian Peternakan Pertanian dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Layanan Peternakan Uruguay mengonfirmasi adanya wabah tersebut di Colonia, departemento barat daya negara itu.
Penetapan itu dilakukan menyusul kekhawatiran kesehatan akibat kematian sejumlah unggas.
Meskipun tes cepat awal menunjukkan hasil negatif, analisis laboratorium resmi berikutnya mengonfirmasi keberadaan virus tersebut.
Pihak berwenang memerintahkan penutupan lokasi terdampak secara nasional serta memberlakukan pembatasan ketat terhadap pergerakan unggas nonkomersial.
Arahan darurat tersebut membatasi segala pergerakan unggas peliharaan rumah tangga dan unggas yang tidak terdata di dalam negeri, namun memberikan pengecualian bagi unggas yang terdaftar dalam Sistem Pemantauan Unggas resmi.
Keputusan tersebut juga menangguhkan penyelenggaraan pameran, lelang, dan pertunjukan publik yang melibatkan spesies unggas.
Pihak berwenang mewajibkan unggas yang dipelihara secara bebas atau di halaman rumah untuk ditempatkan di dalam fasilitas tertutup dan beratap guna mencegah kontak dengan burung liar.
Petugas sanitasi telah memulai proses pemusnahan dan pembuangan yang aman terhadap semua unggas yang terpapar di lokasi terdampak, serta melakukan pembersihan dan disinfeksi menyeluruh terhadap material yang berpotensi terkontaminasi.
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Jawa Pos
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