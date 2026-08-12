Diego Forlan Buka Pintu Untuk Luis Suarez ke Timnas Uruguay Usai Absen Sejak Copa America 2024

JawaPos.com – Luis Suarez tidak masuk dalam skuad Uruguay untuk Piala Dunia musim panas ini, tetapi peluangnya kembali ke tim nasional masih terbuka.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (12/8), Pelatih interim Uruguay, Diego Forlan, menyatakan tidak menutup kemungkinan memanggil kembali penyerang berusia 39 tahun tersebut.

Forlan menilai pengalaman, kemampuan mencetak gol, dan konsistensi Suarez masih dapat memberikan kontribusi bagi Uruguay.

Suarez terakhir kali memperkuat Uruguay pada Copa America 2024 ketika membantu negaranya finis di posisi ketiga. Hingga kini, ia masih menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Uruguay dengan 69 gol, unggul atas Edinson Cavani yang mengoleksi 58 gol dan Forlan dengan 36 gol.

Suarez dan Forlan juga pernah menjadi rekan setim ketika Uruguay finis di posisi keempat Piala Dunia 2010 sebelum bersama-sama menjuarai Copa America 2011.

Forlan kini dipercaya sebagai pelatih interim setelah Uruguay menjalani kampanye Piala Dunia yang mengecewakan di bawah Marcelo Bielsa.

Mantan penyerang Manchester United dan Atletico Madrid itu menegaskan bahwa ia sangat menghormati Suarez dan mempertimbangkan kualitas sang pemain jika masuk dalam daftar seleksi.

Pernyataan tersebut membuka peluang bagi Suarez untuk kembali memperkuat Uruguay setelah sebelumnya menyatakan kesediaannya tampil dalam pertandingan internasional mendatang.

Pertandingan pertama Forlan sebagai pelatih Uruguay akan berlangsung menghadapi Jepang pada 24 September, kemudian dilanjutkan dengan laga melawan Korea Selatan pada jeda internasional September-Oktober.