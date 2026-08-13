Matias Ocampo Jadi Rekrutan Baru Bhayangkara FC, Bawa Pengalaman dari Liga Uruguay

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC resmi memperkenalkan rekrutan barunya, Matias Ocampo, untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/2027.

Pemain asal Uruguay tersebut diperkenalkan melalui unggahan kolaborasi di akun Instagram resmi klub.

Dalam unggahan tersebut, Bhayangkara FC menyambut kedatangan pemain berusia 24 tahun itu dengan tulisan, “Please Welcome @matiocampo.7”. Kehadiran Ocampo menjadi tambahan kekuatan bagi skuad The Guardian menjelang bergulirnya musim baru.

Ocampo juga menunjukkan antusiasmenya setelah resmi menjadi bagian dari Bhayangkara FC. Melalui Instagram Story, ia menyampaikan perasaannya mengenai kepindahan ke Indonesia dan tantangan baru yang akan dijalaninya.

“Saya sangat senang dengan langkah baru dalam karier saya ini. Ini akan menjadi tantangan besar,” kata Ocampo dalam unggahannya.

Keputusan untuk melanjutkan karier di Indonesia menjadi pengalaman baru bagi Ocampo. Sebelumnya, gelandang tersebut bermain di kompetisi kasta tertinggi Uruguay bersama CA Cerro.

CA Cerro juga bukan klub yang asing bagi pemain asing yang datang ke Indonesia. Sebelum Ocampo, Mariano Peralta juga tercatat pernah memperkuat klub tersebut sebelum melanjutkan kariernya di Liga Indonesia.

Dengan pengalaman bermain di kompetisi utama Uruguay, Ocampo diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi Bhayangkara FC.