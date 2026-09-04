Rajin Meditasi dalam Jangka Panjang, Apa yang Sebenarnya Terjadi pada Otak?

JawaPos.com – Meditasi sering kali dimulai dengan tujuan sederhana: ingin mengurangi stres, menenangkan pikiran, atau sekadar mencari jeda dari hiruk-pikuk kehidupan.

Namun, ketika dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun, praktik ini disebut dapat memberikan perubahan yang lebih dalam.

Dalam artikel Hack Spirit yang ditulis Lachlan Brown, penelitian ilmu saraf menunjukkan bahwa meditasi jangka panjang berkaitan dengan perubahan cara otak memproses perhatian, bahkan ketika seseorang sedang tidak bermeditasi.

Salah satu penelitian yang dibahas berasal dari University of Haifa dan diterbitkan pada 2024 di Frontiers in Human Neuroscience.

Penelitian tersebut membandingkan aktivitas otak para meditator berpengalaman dengan orang yang tidak memiliki pengalaman meditasi.

Hasilnya menunjukkan bahwa meditator berpengalaman lebih sering berada dalam kondisi otak yang berkaitan dengan persepsi sensorik dan perhatian saat beristirahat.

Perubahan yang muncul bukan berarti seseorang tiba-tiba mampu berkonsentrasi tanpa gangguan. Justru pergeserannya berlangsung halus.

Menurut Hack Spirit, latihan jangka panjang dapat membuat perhatian terasa lebih ringan, membantu seseorang menyadari gangguan atau reaksi emosional lebih cepat, serta membuat pikiran lebih mudah kembali setelah mengembara. Dengan kata lain, kemampuan untuk “menyadari” sesuatu perlahan dapat menjadi respons yang lebih otomatis.

Menariknya, konsistensi disebut lebih penting daripada intensitas. Seseorang tidak harus bermeditasi berjam-jam atau menjalani retret panjang untuk mendapatkan manfaat.