Apa yang Pertama Kali Anda Lihat? Ungkap Cara Otak Memproses Informasi Menurut Persepsi Visual

JawaPos.com - Otak memiliki kecenderungan yang berbeda-beda dalam menangkap informasi. Sebagian mengandalkan data sensorik atau apa yang benar-benar bisa dilihat, didengar, dirasakan, dan diamati secara langsung.

Sebagian yang lain lebih mengandalkan gagasan besar, teori, kemungkinan, dan pola yang tersembunyi atau yang disebut sebagai pola konseptual.

Anda termasuk yang mana?

Dilansir JawaPos.com dari psych.whiz pada Kamis (13/8), gambar ini dapat memberi Anda wawasan terkait itu melalui apa yang pertama kali terlihat. Berikut ini penjelasannya.

1. Warna Topi dan Gaun

Otak Anda mengutamakan perubahan visual yang paling mencolok mengindikasikan Global Processing atau pemrosesan informasi secara menyeluruh.

Anda memiliki konektivitas saraf yang tinggi di belahan otak kanan sehingga Anda mampu melihat gambaran besar secara instan.

Dalam situasi sosial, Anda cenderung mengutamakan suasana emosional dan nuansa keseluruhan daripada detail-detail kecil yang spesifik.

2. Kancing

Anda menyadari detail kecil yang terpisah, mengindikasikan Linear-Analytic atau linear-analitis.

Maksudnya, Anda memiliki tingkat konektivitas 'lokal' yang tinggi di otak.

Ini membuat Anda tidak mudah teralihkan oleh hal-hal mencolok.

Secara alami Anda mampu mendeteksi cacat struktural atau ketidakkonsistenan logis yang sering luput dari perhatian orang lain.

3. Anting