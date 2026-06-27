Ingin Lebih Percaya Diri? Intip 6 Tips Mencerahkan Siku dan Lutut yang Gelap Secara Alami

ilustrasi siku yang berwarna gelap. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Siku dan lutut yang tampak lebih gelap sering menjadi keluhan karena membuat warna kulit terlihat tidak merata dan dapat mengurangi rasa percaya diri.
Kondisi ini umumnya dipicu oleh penumpukan sel kulit mati, gesekan yang terjadi secara terus-menerus, serta paparan sinar matahari dalam jangka waktu lama yang memicu hiperpigmentasi.
Untuk membantu menjaga warna kulit tetap merata, kedua area tersebut perlu dirawat dengan baik melalui perlindungan dan pelembapan secara rutin.
Mengutip English Jagran, ada lima cara sederhana yang dapat dilakukan di rumah untuk membantu mencerahkan siku dan lutut.
1. Aloe vera dan susu
Khasiat aloe vera yang melembapkan dapat meratakan warna kulit.
Campurkan gel aloe vera dan susu dengan perbandingan sama untuk menciptakan pencerah kulit alami kaya akan khasiat antibakteri dan antijamur.
Oleskan campuran tersebut, biarkan hingga kering semalaman sebelum dibilas untuk mendapatkan kulit yang berseri.
2. Scrub minyak zaitun dan gula
Scrub buatan sendiri yang terbuat dari minyak zaitun dan butiran gula menutrisi, menghidrasi, dan mengelupas kulit.
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