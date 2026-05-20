Lifestyle
Rabbany Wanadriani
Rabu, 20 Mei 2026 | 21.32 WIB

Jangan sampai Cedera, Ini 6 Tips Melindungi Lutut agar Kuat di Masa Depan

Ilustrasi lutut sakit saat diluruskan (Freepik)

JawaPos.com - Lutut memiliki peran penting dalam menunjang berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari berjalan, naik turun tangga, berolahraga, hingga sekadar berdiri. Karena digunakan hampir sepanjang waktu, bagian tubuh ini menjadi salah satu area yang paling rentan mengalami cedera maupun gangguan kesehatan.

Kerusakan pada lutut dapat dipicu oleh berbagai faktor, namun perubahan gaya hidup modern menjadi penyebab yang paling sering ditemui. Kurangnya aktivitas fisik, kelebihan berat badan, hingga meningkatnya cedera akibat olahraga dapat memberikan tekanan berlebih pada sendi lutut.

Meski demikian, kesehatan lutut tetap dapat dijaga dengan menerapkan kebiasaan yang tepat. Ada enam langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu melindungi lutut agar tetap kuat dan sehat dalam jangka panjang.

1. Pertahankan berat badan yang sehat

Kelebihan berat badan menciptakan tekanan yang signifikan pada lutut.

Penambahan satu kilogram berat badan meningkatkan tekanan pada lutut hingga 2-3 kali lipat saat berjalan dan menaiki tangga sehingga dapat mempercepat keausan tulang rawan.

Menjaga berat badan yang sehat melalui nutrisi yang tepat dan olahraga teratur mengurangi jumlah tekanan pada lutut, ini membantu menjaga fungsi sendi.

2. Perkuat otot-otot di sekitar lutut

Otot sangat penting untuk memberikan stabilitas dan dukungan guna mempertahankan semua gerakan di sekitar sendi lutut.

Melakukan berbagai latihan penguatan secara teratur, termasuk squat, angkat kaki, bersepeda, dan latihan resistensi berdampak rendah akan membangun daya tahan kelompok otot ini.

3. Kenakan alas kaki yang tepat

Kesehatan lutut sering kali diabaikan dalam diskusi tentang alas kaki. Sepatu yang baik sangat penting dan berpengaruh secara keseluruhan pada keselarasan sendi lutut.

Sepatu yang empuk sangat penting karena mengurangi beban berlebih pada lutut.

Sepatu yang tidak pas, terbuat dari plastik, atau sudah usang dapat meningkatkan risiko nyeri, sakit, atau kemerahan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
