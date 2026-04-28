10 Penyebab Lutut Sakit saat Ditekuk dan Diluruskan, Waspadai Cedera hingga Radang Sendi

JawaPos.com – Lutut merupakan salah satu sendi terbesar dalam tubuh yang berperan penting dalam menopang berat badan dan mendukung pergerakan sehari-hari. Tidak heran jika bagian ini rentan mengalami gangguan, salah satunya rasa nyeri saat diluruskan atau ditekuk.

Kondisi lutut sakit saat ditekuk dan diluruskan sering kali muncul secara tiba-tiba, terutama setelah aktivitas berat. Namun, pada sebagian orang, keluhan ini bisa berlangsung lama dan semakin parah jika tidak ditangani dengan tepat.

Penyebabnya pun beragam, mulai dari cedera ringan hingga gangguan serius pada sendi. Oleh karena itu, penting untuk mengenali berbagai faktor pemicunya agar dapat melakukan penanganan sejak dini.

Melansir dari laman Halodoc dan Alodoker, berikut ini sejumlah penyebab lutut sakit saat diluruskan yang perlu Anda ketahui:

1. Cedera Lutut

Cedera menjadi penyebab paling umum nyeri lutut. Benturan, jatuh, atau gerakan memutar secara tiba-tiba dapat merusak struktur lutut, seperti ligamen, meniskus, atau tulang. Kondisi ini biasanya disertai pembengkakan dan nyeri saat bergerak.

2. Cedera Meniskus

Meniskus adalah bantalan tulang rawan yang berfungsi sebagai peredam kejut. Robekan pada meniskus dapat menyebabkan rasa nyeri saat lutut diluruskan, terutama setelah aktivitas fisik yang intens.

3. Cedera Ligamen (ACL, PCL, MCL)