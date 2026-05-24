Penyakit Radang Usus Banyak Menyerang Usia Produktif, Kesadaran Masyarakat Dinilai Masih Rendah

JawaPos.com – Kasus Inflammatory Bowel Disease (IBD) atau penyakit radang usus di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Penyakit inflamasi kronik pada saluran cerna ini banyak menyerang kelompok usia produktif dan masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat, keterlambatan diagnosis, hingga keterbatasan akses layanan spesialis.

Berdasarkan penelitian Asia-Pacific Crohn’s and Colitis Epidemiologic Study (ACCESS), insidensi IBD di Indonesia tercatat sebesar 0,77 per 100.000 penduduk per tahun dan terus mengalami peningkatan seiring perubahan gaya hidup serta perkembangan metode diagnosis.

IBD sendiri mencakup beberapa jenis penyakit seperti Crohn’s disease, kolitis ulseratif, dan unclassified IBD (IBD-U). Penyakit ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari gangguan sistem imun, faktor genetik, mikrobiota usus, hingga pola makan dan lingkungan.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Gastroenterohepatologi, Prof. Ari Fahrial Syam menjelaskan bahwa IBD merupakan kelompok penyakit radang usus non-infeksi yang kini semakin banyak ditemukan.

“Kenapa kasusnya makin tinggi dan makin kita banyak temukan? Karena memang pertama, kemampuan diagnostik kita juga semakin tinggi,” jelasnya saat ditemui di peresmian IBD Center RSCM Kencana.

Ari mengatakan, peningkatan kemampuan diagnostik, termasuk dukungan fasilitas endoskopi modern di RSCM, membantu tenaga medis mendeteksi kasus IBD lebih dini.

Untuk diketahui, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo melalui RSCM Kencana meresmikan IBD Center sebagai pusat layanan terpadu untuk diagnosis, terapi, edukasi, dan pendampingan pasien penyakit radang usus.