Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Minggu, 24 Mei 2026 | 14.25 WIB

Penyakit Radang Usus Banyak Menyerang Usia Produktif, Kesadaran Masyarakat Dinilai Masih Rendah

Ilustrasi penderita penyakit radang usus (Freepik) - Image

Ilustrasi penderita penyakit radang usus (Freepik)

JawaPos.com – Kasus Inflammatory Bowel Disease (IBD) atau penyakit radang usus di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Penyakit inflamasi kronik pada saluran cerna ini banyak menyerang kelompok usia produktif dan masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat, keterlambatan diagnosis, hingga keterbatasan akses layanan spesialis.

Berdasarkan penelitian Asia-Pacific Crohn’s and Colitis Epidemiologic Study (ACCESS), insidensi IBD di Indonesia tercatat sebesar 0,77 per 100.000 penduduk per tahun dan terus mengalami peningkatan seiring perubahan gaya hidup serta perkembangan metode diagnosis.

IBD sendiri mencakup beberapa jenis penyakit seperti Crohn’s disease, kolitis ulseratif, dan unclassified IBD (IBD-U). Penyakit ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari gangguan sistem imun, faktor genetik, mikrobiota usus, hingga pola makan dan lingkungan.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Gastroenterohepatologi, Prof. Ari Fahrial Syam menjelaskan bahwa IBD merupakan kelompok penyakit radang usus non-infeksi yang kini semakin banyak ditemukan.

“Kenapa kasusnya makin tinggi dan makin kita banyak temukan? Karena memang pertama, kemampuan diagnostik kita juga semakin tinggi,” jelasnya saat ditemui di peresmian IBD Center RSCM Kencana.

Ari mengatakan, peningkatan kemampuan diagnostik, termasuk dukungan fasilitas endoskopi modern di RSCM, membantu tenaga medis mendeteksi kasus IBD lebih dini.

Untuk diketahui, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo melalui RSCM Kencana meresmikan IBD Center sebagai pusat layanan terpadu untuk diagnosis, terapi, edukasi, dan pendampingan pasien penyakit radang usus.

Direktur Medik dan Keperawatan RSCM, dr. Renan Sukmawan mengatakan pengembangan layanan dilakukan untuk memperkuat kualitas penanganan pasien di dalam negeri.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Masih Perlu Perawatan Intensif di RSCM, Oditur Militer Belum Bisa Temui Andrie Yunus - Image
Kasuistika

Masih Perlu Perawatan Intensif di RSCM, Oditur Militer Belum Bisa Temui Andrie Yunus

Selasa, 12 Mei 2026 | 22.31 WIB

Update Kondisi Andrie Yunus di RSCM, Kembali Jalani Operasi Mata Kanan pada 7 Mei Lalu - Image
Nasional

Update Kondisi Andrie Yunus di RSCM, Kembali Jalani Operasi Mata Kanan pada 7 Mei Lalu

Selasa, 12 Mei 2026 | 20.10 WIB

Kondisi Terbaru Andrie Yunus: Mata Ditutup 6 Bulan Akibat Air Keras, RSCM Jelaskan Kabar Baik - Image
Kasuistika

Kondisi Terbaru Andrie Yunus: Mata Ditutup 6 Bulan Akibat Air Keras, RSCM Jelaskan Kabar Baik

Kamis, 9 April 2026 | 16.24 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

4

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

5

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

6

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

7

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

8

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

9

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

10

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore