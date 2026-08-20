Mindful Eating Jadi Gaya Hidup Sehat, Kebiasaan Makan Secara Sadar Tanpa Distraksi di Era Digital

Ilustrasi mindful eating/Magnific
JawaPos.com - Di tengah kehidupan masyarakat digital, muncul kebiasaan makan sambil melakukan aktivitas digital seperti scrolling media sosial, menonton film, ataupun bermain HP.
Meski aktivitas ini memang terasa menyenangkan,namun kebiasaan tersebut dapat membuat perhatian seseorang teralihkan dari makanan yang sedang dikonsumsi.
Dampaknya anda bisa lebih sulit mengenali rasa kenyang, berpotensi mengkonsumsi makanan dalam jumlah banyak, sampai perubahan berat badan menjadi tidak ideal.
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Sementara itu, ada kebiasaan makan yang mulai banyak ditinggalkan saat ini yakni mindful eating. Konsep ini mengajak seseorang untuk makan secara lebih sadar, perlahan, dan memberikan perhatian penuh terhadap makanan yang dikonsumsi.
Menurut informasi dari laman fkm.unair.ac yang dikutip pada (20/08) konsumsi asupan makanan individu yang kurang baik diketahui dapat berdampak pada symptom stress dan depresi.
Sebaliknya, penelitian yang dilakukan saat menerapkan konsep mindful eating dapat memberikan banyak manfaat untuk proses pembentukan sistem imun, berdampak positif pada kondisi mental dan psikologis, menunjang fungsi otak, saraf, sampai hormon.
Mindful eating dapat dimulai dari kebiasaan sederhana saat mau makan. Berikut beberapa langkah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
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Makan dengan tenang tanpa gangguan dan distraksi
Saat makan sebaiknya anda menjauhkan diri dari berbagai distraksi yang tidak perlu. Seperti makan sambil scrolling sosial media, menonton film, bekerja menatap layar, ataupun membalas pesan. berbagai gangguan tersebut dapat membuat perhatian anda teralihkan dari makanan yang sedang dikonsumsi.
Akibatnya anda mungkin kurang menyadari jumlah makanan yang sudah disentuh ataupun munculnya rasa lapar berlebih padahal sudah menghabiskan porsi makanan.
Mengunyah makanan secara perlahan
Praktik mindful eating juga diterapkan dengan cara mengunyah secara perlahan. Cobalah untuk menikmati setiap tekstur makanan, aroma, momen makan, serta cita rasa tanpa terburu-buru.
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Jawa Pos
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