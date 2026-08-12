Warga Sukabumi Sakit Stroke, Jantung, hingga Ginjal Tidak Perlu Lagi Berobat ke Jakarta

JawaPos.com - Bagi warga Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang sakit stroke, jantung, kanker, hingga ginjal tidak perlu lagi jauh-jauh berobat ke Jakarta.

Untuk layanan itu kini bisa ditangani di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Sukabumi. RSUD itu kini punya layanan terbaru yang bisa mendukung pengobatan untuk lima penyakit parah. Mulai dari stroke, jantung, kanker, ginjal, serta kesehatan ibu dan anak.

Layanan dan fasilitas terbaru di RSUD Sekarwangi itu berupa Cath Lab (laboratorium kateterisasi jantung), Intensive Cardiovascular Care Unit (ICVCU), CT Scan 64 Slices, serta Laboratorium Mikrobiologi.

Fasilitas dan layanan anyar itu baru saja diresmikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) pada Rabu (12/8).

"Pak Presiden menugaskan saya agar penanganan penyakit-penyakit ini kalau bisa selesai di tingkat kabupaten/kota. Kasihan masyarakat Sukabumi kalau harus dirujuk sampai ke Bandung atau Jakarta," ujar Budi Gunadi Sadikin kepada Radar Sukabumi pada Rabu (12/08).

Adapun penyakit yang dimaksud BGS yakni yaitu stroke, jantung, kanker, ginjal, serta kesehatan ibu dan anak. Kelima penyakit itu merupakan penyumbang angka kematian tertinggi di Indonesia.

Selain itu, saat ini tengah memiliki target untuk menaikkan rata-rata angka harapan hidup masyarakat Indonesia dari 72 tahun menjadi 76 tahun. Dengan tersedianya alat canggih seperti Cath Lab dan CT Scan di RSUD Sekarwangi, diharapkan 80 hingga 90 persen kasus medis masyarakat Sukabumi dapat tuntas ditangani di daerah sendiri.

Selain infrastruktur medis, Menkes juga menyoroti pentingnya keberadaan tenaga kesehatan lokal. “Saya meminta pemerintah daerah mengutamakan serta memperhatikan kesejahteraan para dokter dan tenaga medis asli daerah agar dapat bekerja dengan tenang dan fokus melayani pasien,” tandasnya.