Kuasa Hukum Sebut Vicky Prasetyo Sudah Kirimkan Uang ke Fangfang Usai Melahirkan

JawaPos.com - Kuasa hukum Vicky Prasetyo, Agustinus Nahak, menyatakan bahwa kliennya telah mengirimkan sejumlah uang kepada Fangfang setelah persalinan untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayi. Ini sekaligus membantah anggapan bahwa Vicky mengabaikan tanggung jawabnya terhadap istri sirinya.

Agustinus mengatakan Vicky telah menyerahkan biaya dengan nominal mencapai belasan juta rupiah. Bukti pengiriman dana tersebut, kata dia, juga telah diterimanya sebagai kuasa hukum.

"Tadi dia ada kirim biaya ke sana, sampai belasan juta, puluhan juta ada (bukti) biayanya semua dikirim ke saya," ujar Agustinus Nahak dalam jumpa pers virtual, kemarin.

Selain soal bantuan dana, Agustinus juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat menanyakan secara langsung kepada Vicky tentang rencana menjenguk Fangfang dan anaknya yang baru lahir di Pati, Jawa Tengah.

Menurut Agustinus, Vicky Prasetyo memastikan dirinya memiliki niat untuk datang ke sana dalam waktu dekat. Meski belum dapat memastikan tanggal keberangkatan, mantan suami Kalina Ocktaranny itu menegaskan komitmennya untuk menemui istri dan juga buah hatinya.

"Saya menanyakan kepada Vicky kapan atau sudahkah ke Pati untuk nengok istri dan anak. Dia bilang kalau untuk ke Pati dalam waktu dekat, pasti saya akan ke sana Bang katanya. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan ke sana," kata Agustinus menirukan perkataan Vicky Prasetyo.

Agustinus juga menjelaskan, ada beberapa alasan yang membuat Vicky hingga kini belum berangkat ke Pati. Salah satunya karena jadwal pekerjaan yang masih padat.

Selain alasan kesibukan, Agustinus juga menyebut Vicky Prasetyo merasa kecewa setelah Fangfang menyampaikan curahan hatinya kepada media. Menurutnya, pemberitaan tersebut memunculkan kesan bahwa Vicky tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya.