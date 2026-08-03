Temuan Kasus TB Masih di Bawah Target, Siapkan AI untuk Percepat Skrining

JawaPos.com - Upaya Indonesia mengeliminasi penyakit tuberkulosis (TB) pada 2030 masih menghadapi tantangan besar.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan bahwa capaian penemuan kasus TB hingga pertengahan 2026 masih berada di bawah target, karena skrining masih rendah.

Staf Tim Kerja Tuberkulosis (TB) dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) Kementerian Kesehatan Rita Aryati mengatakan, hingga akhir Juni lalu target penemuan dan pelaporan kasus TB seharusnya telah mencapai minimal 45 persen.

Namun, realisasinya baru mencapai 41 persen atau masih tertinggal empat persen poin dari target.

Tak hanya penemuan kasus, tindak lanjut berupa tata laksana atau pengobatan juga belum memenuhi sasaran.

Dari target 95 persen pasien yang harus mendapatkan penanganan, realisasinya baru mencapai 89 persen.

"Kondisi ini perlu segera ditangani. Penemuan kasus harus diikuti dengan pengobatan yang cepat dan tepat untuk memutus rantai penularan TB. Hal tersebut mengingat penanganan penyakit TB sendiri merupakan salah satu program yang menjadi fokus pada Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Bapak Presiden," ujar Rita, Senin (3/8).

Oleh karena itu, ia menilai bahwa penelitian mengenai platform TBScreen.AI diharapkan dapat membantu Kemenkes meningkatkan skrining TB.

Teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) tersebut mampu menganalisis hasil foto rontgen dada dalam waktu kurang dari lima detik, sehingga bisa mempercepat deteksi, terutama di daerah yang kekurangan dokter spesialis radiologi.