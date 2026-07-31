Debu Tebal Parung Panjang Ancam Siswa SD, Tiap Kelas Tujuh Orang Sakit Akibat Polusi

JawaPos.com - Proyek rekonstruksi Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Saluran pernapasan sejumlah murid di SDN Jagabaya 1 terganggu hingga terpaksa absen dari kegiatan belajar mengajar akibat paparan debu jalanan yang makin parah.

Kondisi memprihatinkan ini dikonfirmasi langsung oleh pihak sekolah pada Jumat (31/7). Jumlah siswa yang jatuh sakit melonjak signifikan di hampir setiap ruang kelas.

Dikutip dari Radar Bogor, Indah, salah seorang guru di SDN Jagabaya 1, membenarkan bahwa banyak anak didiknya yang tidak bisa mengikuti proses pembelajaran karena gangguan kesehatan akibat polusi udara dari material jalan.

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"Banyak anak-anak yang sakit. Setiap kelas itu ada enam sampai tujuh orang, akibat polusi, tenggorokan sakit, sampai batuk," ujar Indah.

Menurut Indah, pengerjaan rekonstruksi Jalan Parung Panjang yang tak kunjung usai menjadi pemicu utama mengepulnya debu tebal ke area pemukiman dan fasilitas pendidikan.

Debu Masuk Kelas, Meja dan Lapangan Tertutup Material

Dampak polusi tersebut tidak hanya dirasakan saat anak-anak berangkat sekolah, tetapi juga merusak kenyamanan lingkungan belajar di dalam ruangan. Material debu jalanan terbawa angin hingga menumpuk di fasilitas sekolah.

"Debunya bahkan tebal, meja-meja ditinggal sebentar langsung penuh debu. Termasuk lapangan sekolah juga tertutup debu," kata Indah.

Gangguan pernapasan ini membuat para siswa kesulitan fokus belajar, bahkan beberapa di antaranya terpaksa beristirahat di rumah hingga kondisi fisiknya membaik.

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