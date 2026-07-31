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Aulia Ramadhani
Jumat, 31 Juli 2026 | 15.47 WIB

Dikonfirmasi Sakit, Yuna ITZY Tak akan Ikuti Fan Sign Mendatang

Yuna ITZY. (Soompi) - Image

Yuna ITZY. (Soompi)

JawaPos.com – Alami masalah kesehatan, anggota girlgrup Korea ITZY, Yuna, kabarnya tak mengikuti fan sign offline grup mendatang di Shenzhen.

Dilansir dari Soompi, Kamis (30/7), mengkhawatirkan, JYP Entertainment menceritakan, Yuna mengunjungi rumah sakit setelah mengalami demam tinggi dan didiagnosis menderita peradangan

Spesialis menyarankan agar ia dirawat di rumah sakit, agensi tersebut mengkonfirmasi bahwa ia tidak akan berpartisipasi dalam acara mendatang.

Kabarnya acara yang akan dilakukan dalam waktu dekat yaitu fan sign ITZY di Shenzhen pada tanggal 1 dan 2 Agustus.

JYP Entertainment menulis, “Yuna mengunjungi rumah sakit karena demam tinggi dan didiagnosis menderita peradangan melalui pemeriksaan penyakit dalam.”

Yuna tidak akan hadir di acara pada 1 Agustus 2026 (Sabtu) Acara Mini Album ITZY di Shenzhen serta 2 Agustus 2026 (Minggu) Acara Mini Album ITZY di Shenzhen

Adapun keempat anggota yaitu Yeji, Lia, Ryujin, dan Chaeryeong hadir di acara Shenzhen sesuai jadwal pada tanggal 1–2 Agustus (Sabtu–Minggu), tanpa perubahan.

“Perubahan apa pun karena ketidakhadiran Yuna akan diberitahukan secara individual kepada para pemenang melalui MakeStar,” tulis agensi

Editor: Novia Tri Astuti
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