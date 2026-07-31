Dikonfirmasi Sakit, Yuna ITZY Tak akan Ikuti Fan Sign Mendatang

Yuna ITZY. (Soompi)
JawaPos.com – Alami masalah kesehatan, anggota girlgrup Korea ITZY, Yuna, kabarnya tak mengikuti fan sign offline grup mendatang di Shenzhen.
Dilansir dari Soompi, Kamis (30/7), mengkhawatirkan, JYP Entertainment menceritakan, Yuna mengunjungi rumah sakit setelah mengalami demam tinggi dan didiagnosis menderita peradangan
Spesialis menyarankan agar ia dirawat di rumah sakit, agensi tersebut mengkonfirmasi bahwa ia tidak akan berpartisipasi dalam acara mendatang.
Kabarnya acara yang akan dilakukan dalam waktu dekat yaitu fan sign ITZY di Shenzhen pada tanggal 1 dan 2 Agustus.
JYP Entertainment menulis, “Yuna mengunjungi rumah sakit karena demam tinggi dan didiagnosis menderita peradangan melalui pemeriksaan penyakit dalam.”
Yuna tidak akan hadir di acara pada 1 Agustus 2026 (Sabtu) Acara Mini Album ITZY di Shenzhen serta 2 Agustus 2026 (Minggu) Acara Mini Album ITZY di Shenzhen
Adapun keempat anggota yaitu Yeji, Lia, Ryujin, dan Chaeryeong hadir di acara Shenzhen sesuai jadwal pada tanggal 1–2 Agustus (Sabtu–Minggu), tanpa perubahan.
“Perubahan apa pun karena ketidakhadiran Yuna akan diberitahukan secara individual kepada para pemenang melalui MakeStar,” tulis agensi
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!