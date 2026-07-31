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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.27 WIB

Ampuh! 5 Makanan yang Terbukti Melawan Jerawat dan Membuat Kulit Cerah Secara Alami

ilustrasi kulit berjerawat (Freepik/Freepik) - Image

ilustrasi kulit berjerawat (Freepik/Freepik)

JawaPos.com – Jerawat dan komedo biasanya muncul di cuaca panas karena peningkatan produksi sebum, yang menyebabkan pori-pori tersumbat.

Jerawat adalah masalah kulit yang memengaruhi orang-orang dari segala usia dan umumnya disebabkan oleh kombinasi hormon, stres, dan faktor gaya hidup, termasuk asupan makanan.

Meskipun rutinitas perawatan kulit dapat membantu, kulit yang sehat dimulai dari dalam tubuh.

Memasukkan makanan tertentu ke dalam pola makan juga berperan penting dalam mengurangi jerawat dan mendorong kulit bercahaya.

Salah satu nutrisi penting untuk mendapatkan kulit bebas jerawat adalah seng.

Seng banyak ditemukan dalam makanan nabati dan dikenal karena sifat antioksidan, anti-inflamasi, dan pengatur minyaknya.

Dilansir English jagran, berikut lima makanan yang terbukti dapat melawan jerawat dan meningkatkan kilau alami kulit.

1. Biji labu

Mengonsumsi segenggam biji labu memberikan dosis seng yang tinggi, yang bantu mengatur kelenjar minyak dan mengurangi peradangan.

Biji labu juga mengandung asam lemak omega-3 dan antioksidan yang melawan kerusakan kulit.

Editor: Hanny Suwindari
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