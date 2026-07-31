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Ryandi Zahdomo
Jumat, 31 Juli 2026 | 16.22 WIB

75 Persen Orang Kekurangan Vitamin D, Berikut Asupan Harian Standar Sesuai Usia

ilustrasi vitamin D. (Freepik) - Image

ilustrasi vitamin D. (Freepik)

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa lelah berkepanjangan, mengalami nyeri sendi, hingga sering kram otot tanpa penyebab yang jelas? Jangan sepelekan tanda-tanda tersebut. 

Data medis dari The Archives of Internal Medicine mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa sekitar 75 persen masyarakat dunia, atau 3 dari 4 orang mengalami kekurangan Vitamin D tanpa mereka sadari.

Padahal, nutrisi yang kerap diabaikan ini memiliki peran vital sebagai pelindung utama tubuh dari bahaya penyakit kronis seperti jantung, diabetes, hingga kanker. Mengingat sebagian besar makanan harian tidak mengandung zat ini dalam jumlah memadai, defisit Vitamin D menjadi ancaman kesehatan global yang nyata.

Dikutip dari Your Tango, berikut adalah enam manfaat besar Vitamin D bagi tubuh serta alasan medis mengapa Anda wajib memeriksa kadarnya sekarang juga:

1. Membentengi Tubuh dari Risiko Kanker dan Mencegah Fatalitas

Vitamin D memiliki kemampuan unik untuk mengaktifkan dan mematikan gen tertentu yang mengontrol pertumbuhan sel. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan kadar Vitamin D yang mencukupi memiliki risiko terkena kanker 17 persen lebih rendah.

Bahkan bagi pasien kanker pencernaan (lambung dan usus besar), peningkatan kadar Vitamin D dalam darah sebesar 25 nmol/L terbukti menurunkan tingkat kematian akibat kanker usus hingga 45 persen.

2. Memperkuat Sistem Kekebalan Tubuh dan Lawan Autoimun

Jauh sebelum antibiotik ditemukan, Vitamin D menjadi tumpuan utama medis dalam pengobatan tuberkulosis (TB). Vitamin ini berikatan langsung dengan sel-sel imun untuk memperkuat pertahanan dari serangan infeksi virus seperti flu.

Bagi penderita penyakit autoimun seperti Multiple Sclerosis, menjaga kadar Vitamin D tetap tinggi melalui suplemen dan paparan sinar matahari menjadi strategi pencegahan utama yang direkomendasikan para ahli medis.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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