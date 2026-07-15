Pencegahan Melasma Harus Dilakukan Sejak Muda, Ini Tips dari Dokter Kecantikan

Konsumsi sayur dan buah bisa mencegah melasma. Sebab, sayur dan buah kaya antioksidan yang mampu mencegah bahaya dari paparan sinar UV.
JawaPos.com - Gangguan kulit pada wajah, melasma kebanyakan dialami perempuan pada masa produktif menjelang tua.
Oleh karena itu, pencegahan melasma sebaiknya dilakukan sejak usia muda, bahkan ketika kulit masih tampak sehat dan belum menunjukkan tanda-tanda penuaan.
Dokter estetika mengingatkan, perawatan kulit yang tepat sejak usia 20-an dapat membantu menekan risiko munculnya pigmentasi, termasuk melasma, di kemudian hari.
Dokter Estetika dr. Ratna Yuliarviana mengatakan, langkah pencegahan melasma bisa dimulai dengan mengenali faktor risiko, terutama riwayat keluarga yang memiliki melasma.
"Yang memang pertama kita harus lihat dulu dari sisi genetiknya ada apa enggak. Itu juga yang kita tanyakan pada orang tuanya, ada melasma enggak? Ada enggak faktor keturunan? Sehingga itu mempermudah munculnya melasma," ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/7).
Selain faktor genetik, proses penuaan juga berperan dalam munculnya melasma. Menurutnya, tanda-tanda penuaan sebenarnya sudah mulai terjadi sejak usia 20 hingga 30 tahun, meskipun belum terlihat secara kasatmata.
dr. Ratna menjelaskan bahwa pada tahap awal penuaan, kulit masih tampak sehat, kencang, dan bercahaya.
Namun, di balik itu kualitas kulit perlahan mulai menurun karena berbagai faktor, termasuk berkurangnya hormon dan growth factor.
"Usia 20–30 tahun mungkin tampilannya masih cantik, muda, kulitnya masih glowing. Padahal ketika kita mempelajari lebih dalam lagi, banyak hormon yang sudah mulai menurun, termasuk growth factor juga sudah mulai menurun. Tetapi masih belum tampil di permukaannya," jelasnya.
Karena itu, ia menyarankan masyarakat mulai melakukan perawatan kulit sejak tahap awal penuaan untuk mencegah kerusakan yang lebih berat di masa mendatang.
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