Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 10 Juli 2026 | 05.09 WIB

Rahasia Kulit Tampak Bersinar, Begini Cara Bikin Masker Wajah Alami dari Kulit Jeruk

ilustrasi kulit jeruk untuk masker wajah. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi kulit jeruk untuk masker wajah. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Memiliki kulit wajah yang terlihat cerah dan segar tidak selalu harus dilakukan dengan perawatan mahal. Salah satu bahan alami yang bisa dimanfaatkan adalah kulit jeruk yang sering kali dibuang setelah dikonsumsi.

Kulit jeruk diketahui mengandung vitamin C, antioksidan, serta senyawa alami seperti AHA yang dapat membantu merawat tampilan kulit. Kandungan tersebut membuat kulit jeruk sering digunakan dalam perawatan kecantikan alami untuk membantu memberikan efek wajah yang lebih bercahaya.

Jika Anda memiliki sisa kulit jeruk di rumah, bahan tersebut dapat diolah menjadi masker wajah sederhana. Namun, tetap lakukan uji tempel terlebih dahulu untuk memastikan kulit tidak mengalami iritasi atau reaksi alergi.

Mengutip English Jagran, berikut bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat masker wajah dari kulit jeruk.

- Setengah mangkuk kecil susu

- 1 Kulit jeruk

- 1 sdm tepung besan atau gram flour

-1 sdm kunyit panggang

Cara membuat masker wajah kulit jeruk

1. Rebus susu dan kulit jeruk selama 10 menit dengan api sedang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Lawan Gerah saat Cuaca Terik dengan 3 Masker Wajah Alami yang Menyegarkan - Image
Lifestyle

Lawan Gerah saat Cuaca Terik dengan 3 Masker Wajah Alami yang Menyegarkan

Kamis, 9 Juli 2026 | 20.43 WIB

Yakin Sudah Cocok dengan Maskermu? Yuk, Kenali Jenis yang Paling Pas untuk Tipe Kulitmu di Sini! - Image
Lifestyle

Yakin Sudah Cocok dengan Maskermu? Yuk, Kenali Jenis yang Paling Pas untuk Tipe Kulitmu di Sini!

Minggu, 8 Maret 2026 | 19.30 WIB

Pakai Bahan Alami, Begini Cara Buat Masker Wajah Malam untuk Kulit Glowing dan Segar di Pagi Hari - Image
Lifestyle

Pakai Bahan Alami, Begini Cara Buat Masker Wajah Malam untuk Kulit Glowing dan Segar di Pagi Hari

Rabu, 11 Februari 2026 | 23.40 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

3

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

4

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

5

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

6

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

7

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

8

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

9

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

10

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore