Rahasia Kulit Tampak Bersinar, Begini Cara Bikin Masker Wajah Alami dari Kulit Jeruk

JawaPos.com - Memiliki kulit wajah yang terlihat cerah dan segar tidak selalu harus dilakukan dengan perawatan mahal. Salah satu bahan alami yang bisa dimanfaatkan adalah kulit jeruk yang sering kali dibuang setelah dikonsumsi.

Kulit jeruk diketahui mengandung vitamin C, antioksidan, serta senyawa alami seperti AHA yang dapat membantu merawat tampilan kulit. Kandungan tersebut membuat kulit jeruk sering digunakan dalam perawatan kecantikan alami untuk membantu memberikan efek wajah yang lebih bercahaya.

Jika Anda memiliki sisa kulit jeruk di rumah, bahan tersebut dapat diolah menjadi masker wajah sederhana. Namun, tetap lakukan uji tempel terlebih dahulu untuk memastikan kulit tidak mengalami iritasi atau reaksi alergi.

Mengutip English Jagran, berikut bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat masker wajah dari kulit jeruk.

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- Setengah mangkuk kecil susu

- 1 Kulit jeruk

- 1 sdm tepung besan atau gram flour

-1 sdm kunyit panggang

Cara membuat masker wajah kulit jeruk