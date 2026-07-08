90 Persen Kasus Diabetes di Indonesia Tipe 2, Pendekatan Terintegrasi Dinilai makin Dibutuhkan

JawaPos.com – Diabetes masih menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar di Indonesia.

Selain jumlah penderitanya yang terus meningkat, pengelolaan penyakit kronis ini juga masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterlambatan diagnosis, rendahnya kepatuhan terapi, hingga minimnya pendampingan perubahan gaya hidup secara berkelanjutan.

Berdasarkan International Diabetes Federation melalui IDF Diabetes Atlas 2025, Indonesia termasuk negara dengan jumlah penyandang diabetes terbesar di dunia.

Sekitar 90 persen kasus merupakan Diabetes Mellitus Tipe 2 (DMT2), yaitu penyakit metabolik yang sangat dipengaruhi pola makan, aktivitas fisik, serta faktor gaya hidup.

Sementara itu, data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes di Indonesia terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Penyakit ini juga menjadi salah satu penyebab utama komplikasi serius seperti gagal ginjal, penyakit jantung, stroke, hingga amputasi apabila tidak ditangani secara optimal.

Kalangan tenaga kesehatan menilai penanganan diabetes perlu dilakukan secara lebih menyeluruh. Tidak hanya melalui pemberian obat, tetapi juga mencakup edukasi nutrisi, pemantauan kondisi pasien, serta perubahan gaya hidup dalam jangka panjang.

Pendekatan tersebut dilakukan oleh mGanik dengan pengembangan ekosistem penanganan diabetes yang mengintegrasikan layanan medikasi, nutrisi, dan monitoring dalam satu sistem pendampingan.

Dokter sekaligus penggagas ekosistem tersebut, dr. Kelvin Candiago, M.M., MARS., DABRM, mengatakan keberhasilan pengelolaan diabetes tidak hanya bergantung pada terapi medis.