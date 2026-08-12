6 Zodiak yang Ahli Menjaga Rahasia, Cocok Menjadi Teman Curhat Saat Hidup Terasa Berat

JawaPos.com - Zodiak ini memungkinkan bahwa mereka adalah sosok yang dapat dipercaya.

Mereka memahami privasi orang lain. Sehingga mereka mampu menjaga rahasia, bersikap bijaksana, serta merahasiakan informasi tertentu.

Mereka adalah orang-orang yang bisa anda jadikan sebagai tempat curhat, tanpa was-was rahasia anda akan bocor.

Mengutip informasi dari laman yourtango.com pada (12/08) berikut adalah daftar zodiak yang mampu menjaga rahasia.

Scorpio

Scorpio tidak akan pernah membocorkan rahasia kepada siapapun. Mereka akan menyimpan rahasia anda selamanya.

Scorpio sendiri cenderung tertutup dan suka menyimpan rahasia, jika mereka kesulitan menceritakan rahasia nya sendiri, mereka tentunya tidak akan membocorkan rahasia anda.

Taurus

Taurus membutuhkan waktu cukup lama sebelum mau mempercayakan sesuatu kepada orang lain. Sehingga mereka, benar-benar memahami arti sebuah kepercayaan.

Taurus bahkan bisa menjadi seorang agen rahasia. Sifat keras kepala mereka justru berguna saat harus menjaga sebuah rahasia.

Virgo

Virgo mungkin akan membantu anda memproses dan menghadapi beratnya hidup. Jika masalahnya baru saja terjadi, mereka akan melakukan apa saja yang bisa dilakukan untuk membantu menyelesaikan masalah dan membuat anda merasa jauh lebih baik. Virgo bukan hanya cerdas, tetapi dapat diandalkan.

Capricorn