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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.37 WIB

6 Zodiak yang Ahli Menjaga Rahasia, Cocok Menjadi Teman Curhat Saat Hidup Terasa Berat

Ilustrasi menjaga rahasia/Magnific - Image

Ilustrasi menjaga rahasia/Magnific

JawaPos.com - Zodiak ini memungkinkan bahwa mereka adalah sosok yang dapat dipercaya.

Mereka memahami privasi orang lain. Sehingga mereka mampu menjaga rahasia, bersikap bijaksana, serta merahasiakan informasi tertentu.

Mereka adalah orang-orang yang bisa anda jadikan sebagai tempat curhat, tanpa was-was rahasia anda akan bocor.

Mengutip informasi dari laman yourtango.com pada (12/08) berikut adalah daftar zodiak yang mampu menjaga rahasia

Scorpio tidak akan pernah membocorkan rahasia kepada siapapun. Mereka akan menyimpan rahasia anda selamanya.

Scorpio sendiri cenderung tertutup dan suka menyimpan rahasia, jika mereka kesulitan menceritakan rahasia nya sendiri, mereka tentunya tidak akan membocorkan rahasia anda.

Taurus membutuhkan waktu cukup lama sebelum mau mempercayakan sesuatu kepada orang lain. Sehingga mereka, benar-benar memahami arti sebuah kepercayaan.

Taurus bahkan bisa menjadi seorang agen rahasia. Sifat keras kepala mereka justru berguna saat harus menjaga sebuah rahasia.

Virgo mungkin akan membantu anda memproses dan menghadapi beratnya hidup. Jika masalahnya baru saja terjadi, mereka akan melakukan apa saja yang bisa dilakukan untuk membantu menyelesaikan masalah dan membuat anda merasa jauh lebih baik. Virgo bukan hanya cerdas, tetapi dapat diandalkan.

Capricorn tidak akan membocorkan rahasia yang dipercayakan kepadanya. Capricorn suka melakukan segala sesuatu sesuai aturan dan bersikap transparan. Capricorn memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi dari kliennya.

Editor: Hanny Suwindari
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