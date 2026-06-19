Sering Keramas Malam Hari, 4 Masalah yang Terjadi Jika Tidur dengan Rambut Basah, Apa Saja?

JawaPos.com – Bagi sebagian orang, menghilangkan stres setelah seharian yang panjang dan melelahkan diakhiri dengan mandi sebelum tidur.

Banyak yang merasa bersalah karena terburu-buru menyelesaikan rutinitasnya, lalu langsung tidur dengan rambut basah karena mandi terlambat.

Karena kehabisan energi, alhasil mereka tidur dengan rambut basah.

Kendati begitu, tidur dengan rambut basah adalah masalah bagi kesehatan rambut.

Semakin lama rambut membutuhkan waktu untuk kering dari kelembapan, semakin rambut akan melemah, yang mengakibatkan patah dan ujung bercabang.

Kutikula rambut terangkat karena kelembapan, menyebabkan rambut menjadi kusut dan sulit diatur.

Selain terkena flu saat rambut basah, ada masalah lain yang berkaitan dengan kulit kepala yang muncul saat tidur dengan rambut basah.

Dilansir English jagran, berikut empat masalah yang akan terjadi jika Anda tidur dengan rambut basah.

1. Kerapuhan