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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 5 Juni 2026 | 17.55 WIB

15 Tempat Kuliner Malam di Semarang yang Ramai Diburu Warga Lokal Maupun Wisatawan

rekomendasi kuliner malam enak di Semarang../Magnific/ topntp26 - Image

rekomendasi kuliner malam enak di Semarang../Magnific/ topntp26

JawaPos.com – Semarang menyimpan kekayaan kuliner malam yang sayang untuk dilewatkan, mulai dari warung sederhana hingga tempat makan yang buka hingga dini hari.

Setiap sudut kota ini menawarkan pilihan makanan beragam dengan cita rasa khas yang sudah dikenal sejak puluhan tahun silam.

Dari nasi liwet hangat, soto bening, hingga camilan pinggir jalan, semuanya tersedia dengan harga yang sangat ramah di kantong.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Niaga Tour pada Jumat (5/6), berikut 15 rekomendasi kuliner malam enak di Semarang.

1. Nasi Liwet Bu Sami

Warung legendaris yang sudah berjualan sejak 1975 ini berlokasi di Pojok Matahari, Jalan Simpang Lima, Karangkidul, Semarang Tengah, dan buka setiap malam mulai pukul 23.00 hingga 06.00 WIB.

Nasi liwet pulen disajikan bersama opor ayam suwir, krecek, tahu bacem, sambal krecek, dan pilihan lauk tambahan seperti sate usus dan ayam goreng, dengan harga mulai Rp10.000 per porsi.

2. Nasi bebek Waroeng Kaligarong

Warung di kawasan Simpang Lima ini menyajikan bebek empuk berbumbu rempah meresap yang disajikan bersama sambal mangga muda dengan harga Rp20.000 per porsi.

Tersedia juga menu lain seperti nasi cumi tinta hitam dan ayam goreng sambal matah bagi kamu yang tidak menyukai daging bebek.

Editor: Hanny Suwindari
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