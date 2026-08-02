Jika Seorang Anak Memperlihatkan 6 Tanda Ini, Dia Memiliki Guru yang Baik Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki guru yang baik. (Magnific)

JawaPos.com - Guru bukan hanya seseorang yang mengajarkan pelajaran di dalam kelas. Lebih dari itu, guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter, cara berpikir, hingga kesehatan emosional seorang anak. Berbagai penelitian dalam bidang psikologi pendidikan menunjukkan bahwa kualitas hubungan antara guru dan murid memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak.



Menariknya, kualitas seorang guru sering kali dapat terlihat dari perubahan positif yang terjadi pada muridnya. Anak yang dibimbing oleh guru yang baik biasanya menunjukkan perilaku tertentu yang mencerminkan rasa aman, percaya diri, serta semangat untuk terus berkembang.



Lalu, apa saja tanda-tandanya?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (2/8), terdapat enam tanda bahwa seorang anak kemungkinan memiliki guru yang baik menurut perspektif psikologi.



1. Anak Tidak Takut Bertanya



Salah satu ciri utama lingkungan belajar yang sehat adalah adanya rasa aman secara psikologis (psychological safety). Dalam kondisi ini, anak tidak takut mengajukan pertanyaan, bahkan ketika ia belum memahami materi.



Guru yang baik tidak mempermalukan murid karena melakukan kesalahan. Sebaliknya, mereka menganggap pertanyaan sebagai bagian alami dari proses belajar.



Ketika anak merasa bebas bertanya, ia sedang mengembangkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk mengemukakan pendapat. Psikologi pendidikan menyebut bahwa rasa aman dalam belajar merupakan fondasi penting bagi perkembangan intelektual.



Sebaliknya, anak yang takut bertanya sering kali belajar karena tekanan, bukan karena keinginan memahami sesuatu.



2. Anak Percaya Diri Mencoba Hal Baru



Guru yang berkualitas tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga mendorong murid untuk mencoba.



Anak yang memiliki guru seperti ini biasanya tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Mereka berani mengikuti lomba, mencoba eksperimen, mengerjakan proyek baru, atau mempelajari keterampilan yang belum pernah dikuasai.



Hal ini berkaitan dengan konsep growth mindset dalam psikologi, yaitu keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui latihan dan usaha.



Guru yang memberikan apresiasi terhadap proses, bukan hanya hasil, membantu anak memahami bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk belajar.



3. Anak Menunjukkan Empati kepada Orang Lain



Guru yang baik mengajarkan nilai-nilai kehidupan melalui sikap sehari-hari.



Anak yang dibimbing oleh guru seperti ini cenderung lebih mudah menghargai teman, mau bekerja sama, serta peduli terhadap orang lain.



Dalam psikologi sosial, perilaku empati berkembang melalui proses pengamatan atau social learning. Anak meniru perilaku orang dewasa yang mereka hormati.



Ketika guru memperlakukan murid dengan hormat, sabar, dan penuh perhatian, murid pun belajar memperlakukan orang lain dengan cara yang sama.



Karena itu, keberhasilan guru tidak hanya diukur dari nilai akademik murid, tetapi juga dari karakter yang tumbuh dalam diri mereka.



4. Anak Memiliki Semangat Belajar yang Tinggi



Tidak semua anak menyukai setiap mata pelajaran. Namun, guru yang baik mampu membangkitkan rasa ingin tahu sehingga proses belajar terasa menarik.



Anak yang memiliki guru inspiratif biasanya lebih antusias datang ke sekolah, aktif mengikuti diskusi, dan bahkan mencari informasi tambahan di luar kelas.



Psikologi motivasi menjelaskan bahwa motivasi intrinsik muncul ketika seseorang merasa belajar itu bermakna, bukan sekadar kewajiban.



Guru yang menghubungkan materi dengan kehidupan nyata membantu murid memahami manfaat dari apa yang dipelajari.



Akibatnya, belajar tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai pengalaman yang menyenangkan.



5. Anak Berani Mengakui Kesalahan



Mengakui kesalahan membutuhkan keberanian.



Jika seorang anak mampu berkata, "Saya salah," tanpa rasa takut yang berlebihan, kemungkinan besar ia berada di lingkungan belajar yang mendukung.



Guru yang baik tidak langsung menghukum setiap kesalahan, tetapi menggunakannya sebagai kesempatan untuk memberikan umpan balik yang membangun.



Dalam psikologi perkembangan, pendekatan seperti ini membantu anak membangun regulasi emosi, tanggung jawab, dan kejujuran.



Sebaliknya, jika anak selalu takut dihukum, ia cenderung menyembunyikan kesalahan atau bahkan berbohong demi menghindari konsekuensi.



6. Anak Tetap Menghormati Gurunya Bahkan Setelah Lulus



Tanda paling kuat dari seorang guru yang baik sering kali terlihat setelah hubungan formal di sekolah berakhir.



Banyak orang dewasa masih mengingat guru yang pernah memberi semangat ketika mereka hampir menyerah, mendengarkan saat mereka mengalami kesulitan, atau percaya pada kemampuan mereka ketika orang lain meragukannya.



Dalam psikologi, hubungan yang hangat antara guru dan murid dapat menjadi pengalaman emosional yang bertahan lama. Hubungan tersebut membentuk rasa percaya diri, motivasi, bahkan pilihan hidup seseorang di masa depan.



Ketika seorang anak tetap menghormati dan mengenang gurunya dengan penuh rasa syukur, itu menunjukkan bahwa guru tersebut telah memberikan pengaruh yang jauh melampaui nilai rapor.



Mengapa Peran Guru Sangat Penting?



Psikologi modern menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan bukan hanya ditentukan oleh kurikulum atau fasilitas sekolah, tetapi juga oleh kualitas hubungan antara guru dan murid.



Guru yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, menghargai setiap individu, serta memberikan dukungan emosional membantu anak berkembang secara utuh. Mereka tidak hanya mengajar matematika, bahasa, atau sains, tetapi juga mengajarkan keberanian, rasa percaya diri, empati, dan ketangguhan menghadapi kehidupan.



Karena itu, ketika melihat seorang anak yang penuh semangat belajar, percaya diri, suka membantu teman, dan tidak takut mencoba hal baru, mungkin bukan hanya bakat yang sedang kita saksikan. Bisa jadi, di balik semua itu ada seorang guru hebat yang setiap hari memberikan pengaruh positif tanpa banyak disadari.



Penutup



Setiap anak memiliki potensi untuk berkembang. Namun, potensi tersebut membutuhkan lingkungan yang tepat agar dapat tumbuh secara optimal. Guru yang baik bukanlah mereka yang membuat murid takut, melainkan mereka yang membuat murid merasa mampu untuk terus belajar.



Jika seorang anak menunjukkan enam tanda di atas—berani bertanya, percaya diri mencoba hal baru, memiliki empati, semangat belajar tinggi, berani mengakui kesalahan, dan tetap menghormati gurunya setelah lulus—itu bisa menjadi indikasi bahwa ia pernah dibimbing oleh seorang guru yang tidak hanya mengajar dengan ilmu, tetapi juga dengan hati.



