Perawatan Dini dan Pola Hidup Sehat Jadi Kunci Pemulihan dari Ambeien

Ilustrasi orang yang mengalami Ambeien (Pixabay)
JawaPos.com - Aktivitas yang padat menuntut kondisi tubuh tetap prima setiap hari. Namun, kebiasaan duduk terlalu lama saat bekerja, kurang bergerak, atau berdiri dalam waktu panjang sering kali memicu berbagai keluhan kesehatan yang mengganggu kenyamanan.
Salah satu masalah yang cukup sering dialami masyarakat adalah ambeien atau wasir, yang dapat menimbulkan rasa nyeri, panas, hingga munculnya benjolan di area sensitif.
"Keluhan ambeien, baik pada stadium ringan maupun lanjut, menjadi masalah kesehatan yang banyak ditemukan di masyarakat modern," kata Chief Executive Officer Ambeno, William Nicolas.
Dia menambahlan, kondisi ini umumnya berkaitan dengan pola makan rendah serat, kurang aktivitas fisik, serta kebiasaan duduk terlalu lama yang berdampak pada kesehatan saluran pencernaan dan area rektum.
Tak sedikit penderita merasa khawatir ketika mulai mengalami nyeri saat buang air besar atau menemukan adanya pembengkakan. Operasi kerap dianggap sebagai solusi utama.
Padahal, penanganan sejak dini melalui perubahan gaya hidup dan perawatan yang tepat dapat menjadi pilihan yang lebih nyaman bagi banyak orang.
Pentingnya penanganan yang menyeluruh juga didukung berbagai kajian ilmiah. Dalam tinjauan yang dipublikasikan di Pharmacological Research - Modern Chinese Medicine, sejumlah tanaman herbal diketahui mengandung senyawa aktif seperti tanin yang memiliki sifat hemostatik dan adaptogenik.
Kandungan tersebut berperan membantu meredakan peradangan sekaligus mendukung proses pemulihan jaringan yang mengalami iritasi atau luka.
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