7 Makanan yang Bantu Redakan Demam dan Percepat Pemulihan

ilustrasi orang yang demam. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Ketika suhu tubuh meningkat, seseorang tidak membutuhkan makanan berat melainkan dukungan untuk hidrasi dan nutrisi yang mudah dicerna.

Hal ini disebabkan karena selama demam, metabolisme meningkat dan kehilangan cairan meningkat melalui keringat dan pernapasan.

Nah beberapa makanan dapat membantu mengatur suhu tubuh dengan menyediakan air dan elektrolit.

Melansir health, berikut deretan makanan yang bantu meredakan demam dan mempercepat pemulihan.

1. Semangka

Menurut USDA, mengonsumsi buah-buahan dapat membantu menjaga hidrasi karena banyak di antaranya memiliki kandungan air yang tinggi dan elektrolit.

Semangka sangat menghidrasi karena mengandung sekitar 90 persen air.

Namun, beberapa buah mengandung lebih banyak gula alami. Semangka mengandung sekitar 10 g gula per porsi 150 g.