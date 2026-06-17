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Naila Putri Saragih
Rabu, 17 Juni 2026 | 20.35 WIB

7 Jenis Gangguan Tidur yang Sering Diabaikan Menurut Penjelasan Medis

tidur (Magnific/Gpointstudio) - Image

tidur (Magnific/Gpointstudio)

Jawapos.com - Berdasarkan bentuk kelainan atau gejalanya, gangguan tidur terbagi dalam beberapa jenis yang masing-masing membutuhkan penanganan berbeda. 

Banyak orang kerap mengabaikan gejala awal seperti lelah ekstrem, sering terbangun, hingga perubahan suasana hati yang drastis.

Padahal, penurunan kualitas tidur yang dibiarkan berlarut-larut dapat memicu penurunan konsentrasi secara drastis saat beraktivitas. 

Dalam jangka panjang, kondisi ini terbukti meningkatkan risiko komplikasi penyakit kronis berbahaya, mulai dari obesitas, hipertensi, stroke, hingga serangan jantung.

Deteksi dini sangat penting karena kualitas tidur yang buruk dapat memicu kelelahan ekstrim dan penurunan konsentrasi. 

Jika dibiarkan, kondisi ini meningkatkan risiko komplikasi penyakit kronis seperti obesitas, hipertensi, stroke, hingga gangguan mental seperti depresi. Melansir dari Alodokter dan Halodoc berikut tujuh jenis Gangguan Tidur yang perlu dipahami : 

Gangguan ini merupakan kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan tidur atau membutuhkan waktu yang sangat lama sampai akhirnya bisa terlelap.

Masalah utama ini umumnya dipicu oleh kebiasaan buruk sebelum tidur, adanya gangguan mental, atau komplikasi dari penyakit medis tertentu.

yang Sering Dikaitkan dengan Depresi. Berbeda dari insomnia, hipersomnia adalah kondisi ketika penderitanya memiliki durasi tidur yang sangat panjang di malam hari namun tetap selalu mengantuk pada siang hari.

Jika seseorang secara konsisten tidur lebih dari 12 jam sehari, kondisi ini bisa menjadi sinyal kuat adanya gangguan psikis seperti depresi.

Editor: Hanny Suwindari
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