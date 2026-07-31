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Rabbany Wanadriani
Jumat, 31 Juli 2026 | 12.05 WIB

Mengatasi Insomnia! 6 Makanan yang Bisa Dikonsumsi Sebelum Tidur

Ilustrasi susah tidur atau insomnia (Dok. Freepik) - Image

Ilustrasi susah tidur atau insomnia (Dok. Freepik)

JawaPos.com - Anda dapat mengurangi gejala insomnia secara signifikan dengan mengonsumsi makanan yang tepat sebelum tidur.

Makanan kaya triptofan adalah makanan yang harus Anda konsumsi setiap saat.

Asam amino yang terkandung di dalamnya membantu produksi melatonin dan serotonin, keduanya bantu meningkatkan relaksasi dan kualitas tidur.

Dilansir English jagran, berikut enam makanan yang sebaiknya Anda konsumsi tepat sebelum tidur untuk mengatasi insomnia dan kualitas tidur lebih baik.

1. Kiwi

Antioksidan yang melimpah dalam kiwi bantu mengurangi stres oksidatif dan insomnia.

Tak hanya itu, kiwi juga mengandung serotonin, zat kimia alami yang menenangkan pikiran.

Konsumsilah makanan seimbang yang terdiri dari buah-buahan, sayuran hijau, dan kacang-kacangan beserta protein dan serat untuk mencegah masalah tidur.

2. Pisang

Tahukah Anda bahwa pisang mengandung banyak vitamin, mineral, kalium, dan triptofan?

Editor: Hanny Suwindari
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