Inggris Gunakan Pendekatan Harm Reduction, Vape Dominasi Metode Berhenti Merokok

Ilustrasi kandungan nikotin pada rokok. (Pod Salt UK)
JawaPos.com - Rokok elektrik atau vape menjadi alat bantu yang paling banyak digunakan perokok dewasa di Inggris yang berupaya berhenti merokok. Temuan ini terungkap dalam penelitian terbaru yang dipublikasikan di jurnal ilmiah JAMA Network Open yang menunjukkan bahwa penggunaan vape sebagai sarana berhenti merokok terus meningkat dan dikaitkan dengan peluang keberhasilan yang lebih tinggi dibanding sejumlah metode lainnya.
Meski demikian, para peneliti dan akademisi mengingatkan bahwa produk tembakau alternatif tetap mengandung risiko kesehatan. Karena itu, penggunaannya perlu dipahami dalam konteks pengurangan risiko (harm reduction) bagi perokok dewasa, bukan sebagai produk yang aman bagi semua kalangan.
Penelitian berjudul Prevalence of Popular Smoking Cessation Aids in England and Associations With Quit Success (2025) menemukan bahwa sekitar 40 persen perokok dewasa di Inggris pada periode 2023–2024 menggunakan vape saat mencoba menghentikan kebiasaan merokok.
Riset yang dipimpin Principal Research Fellow di UCL Alcohol and Tobacco Research Group Sarah E. Jackson, juga menunjukkan bahwa penggunaan metode yang dinilai lebih efektif dapat meningkatkan peluang seseorang untuk berhasil meninggalkan rokok konvensional.
"Upaya beralih dari kebiasaan merokok dengan bantuan vape memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi dibandingkan dengan metode lain," kata Sarah E. Jackson, dikutip Senin (15/6).
Temuan tersebut menambah daftar penelitian yang mengkaji berbagai pendekatan penghentian merokok, terutama bagi kelompok perokok dewasa yang mengalami kesulitan untuk berhenti secara total.
Terpisah, Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran (FKG Unpad), Prof. Dr. drg. Amaliya, M.Sc., Ph.D., menilai perkembangan penggunaan produk tembakau alternatif di Inggris menarik untuk dicermati dari perspektif ilmiah dan kesehatan masyarakat.
Menurut dia, Inggris menjadi salah satu contoh negara yang mengadopsi pendekatan harm reduction atau pengurangan risiko sebagai bagian dari strategi pengendalian tembakau bagi perokok dewasa.
“Perkembangan penggunaan rokok elektrik sebagai alat bantu beralih dari kebiasaan merokok di Inggris menjadi salah satu studi kasus paling menonjol secara global dalam menggunakan inovasi untuk mengurangi bahaya tembakau. Pendekatan ini dipandang sebagai pengurangan bahaya yang proaktif dan didukung data ilmiah mengenai efektivitasnya membantu perokok dewasa beralih,” ujar Amaliya.
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