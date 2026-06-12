6 Sinyal yang Dikirim Tubuh Ketika Hormon Anda Tidak Seimbang

JawaPos.com – Sebagian besar orang terbiasa dengan kelelahan, entah munculnya jerawat tiba-tiba atau keinginan mengonsumsi makanan manis sebagai stres sementara.

Alhasil mereka dengan santai mengabaikan gejala-gejala serius ini.

Nyatanya ada enam tanda sinyal tersembunyi yang secara langsung menunjukkan gangguan metabolisme dan ketidakseimbangan hormon.

Melansir uclahealth, berikut enam sinyal yang dikirim tubuh ketika hormon Anda tidak seimbang.

1. Rambut rontok dan kulit kering

Ketika rambut terlalu banyak menempel di sisir, Anda hanya mengganti sampo atau melakukan perawatan salon.

Padahal, ini adalah tanda klasik kekurangan zat besi laten, hipotiroidisme, atau kekurangan vitamin D dan seng.

Jika kelenjar tiroid kekurangan hormon atau tubuh mengalami anemia kronis, tubuh mulai menghemat sumber daya, terutama menghentikan nutrisi untuk folikel rambut.

2. Keinginan makan manis dan sulit konsentrasi