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Rabbany Wanadriani
Senin, 20 Juli 2026 | 23.15 WIB

6 Gejala Ketidakseimbangan Hormon yang Kerap Dianggap Sepele, Apa Saja?

ilustrasi orang yang stres. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang stres. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Perubahan kecil pada tubuh sering kali dianggap sebagai hal yang wajar, seperti mudah lelah, munculnya jerawat secara tiba-tiba, atau keinginan mengonsumsi makanan manis saat sedang stres. Padahal, dalam beberapa kasus, keluhan tersebut bisa menjadi sinyal bahwa tubuh sedang mengalami ketidakseimbangan hormon.

Hormon berperan penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk metabolisme, suasana hati, energi, hingga kesehatan reproduksi. Ketika kadarnya tidak seimbang, tubuh dapat mengirimkan berbagai tanda yang sering kali luput dari perhatian atau dianggap sebagai masalah ringan.

Oleh karena itu, penting untuk mengenali gejala-gejala yang muncul sejak dini agar penyebabnya dapat dievaluasi dengan tepat. Mengutip ulasan dari UCLA Health, berikut enam sinyal yang dapat menjadi indikasi adanya ketidakseimbangan hormon dalam tubuh.

1. Rambut rontok dan kulit kering

Ketika rambut terlalu banyak menempel di sisir, Anda hanya mengganti sampo atau melakukan perawatan salon.

Padahal, ini adalah tanda klasik kekurangan zat besi laten, hipotiroidisme, atau kekurangan vitamin D dan seng.

Jika kelenjar tiroid kekurangan hormon atau tubuh mengalami anemia kronis, tubuh mulai menghemat sumber daya, terutama menghentikan nutrisi untuk folikel rambut.

2. Keinginan makan manis dan sulit konsentrasi

Jika setelah makan siang Anda merasa sangat ingin hidangan manis dan tanpa secangkir kopi, sulit fokus pada tugas pekerjaan, ini adalah manifestasi jelas dari resistensi insulin atau fluktuasi gula darah yang tajam.

Ketika sel kehilangan sensitivitas terhadap insulin, glukosa tidak dapat masuk ke jaringan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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