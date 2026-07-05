6 Sinyal dari Tubuh saat Hormon Tidak Seimbang, Apa Saja?

JawaPos.com – Banyak orang mengira rasa lelah, jerawat yang muncul tiba-tiba, atau keinginan kuat makan manis hanyalah hal biasa yang bisa diabaikan.
Padahal, gejala-gejala seperti itu bisa menjadi tanda bahwa tubuh sedang mengirim sinyal adanya gangguan metabolisme atau ketidakseimbangan hormon.
Sering kali, tanda-tanda ini muncul perlahan dan tidak langsung disadari karena dianggap sepele.
Melansir UCLA Health, berikut enam sinyal yang dikirim tubuh ketika hormon Anda tidak seimbang.
1. Rambut rontok dan kulit kering
Ketika rambut terlalu banyak menempel di sisir, Anda hanya mengganti sampo atau melakukan perawatan salon.
Padahal, ini adalah tanda klasik kekurangan zat besi laten, hipotiroidisme, atau kekurangan vitamin D dan seng.
Jika kelenjar tiroid kekurangan hormon atau tubuh mengalami anemia kronis, tubuh mulai menghemat sumber daya, terutama menghentikan nutrisi untuk folikel rambut.
2. Keinginan makan manis dan sulit konsentrasi
Jika setelah makan siang Anda merasa sangat ingin hidangan manis dan tanpa secangkir kopi, sulit fokus pada tugas pekerjaan, ini adalah manifestasi jelas dari resistensi insulin atau fluktuasi gula darah yang tajam.
Ketika sel kehilangan sensitivitas terhadap insulin, glukosa tidak dapat masuk ke jaringan.
Akibatnya, otak, meskipun sudah makan kenyang, terus kelaparan dan membutuhkan energi dengan cepat.
Kondisi ini juga sering kali merupakan akibat dari tingginya kadar hormon stres kortisol, yang melelahkan kelenjar adrenal.
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