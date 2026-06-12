Benarkah Galon Isi Ulang Buat Anak Jadi Pubertas Dini? Begini Penjelasannya

JawaPos.com - Belakangan banyak anggapan bahwa anak bisa mengalami pubertas dini karena minum air dari galon isi ulang karena berbahan polikarbonat dinilai tidak tepat.

Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, menegaskan belum ada bukti ilmiah kuat yang menunjukkan konsumsi air dari galon guna ulang menjadi penyebab pubertas dini pada anak.

Menurut Hermawan, pandangan tersebut muncul karena adanya kandungan Bisphenol A (BPA) yang digunakan dalam pembuatan bahan polikarbonat.

Namun, ia menilai mengaitkan pubertas dini secara langsung dengan konsumsi air dari galon polikarbonat merupakan kesimpulan yang keliru.

"Pubertas dini akibat mengonsumsi air dari galon guna ulang itu probabilitas semu. Kalau BPA-nya sendiri yang dikonsumsi baru bisa memicu genetik karena sifat toxic zat tersebut," katanya kepada wartawan, Jumat (12/6).

Ia menjelaskan bahwa kandungan BPA pada galon isi ulang telah diatur regulator dan berada dalam batas aman yang diperbolehkan.

Karena itu, keberadaan BPA dalam kemasan tidak serta-merta menimbulkan risiko kesehatan seperti yang banyak dikhawatirkan masyarakat.