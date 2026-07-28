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Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 28 Juli 2026 | 17.34 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 28 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

ilustrasi Aquarius. (Freepik) - Image

ilustrasi Aquarius. (Freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi momen yang penuh peluang bagi Aquarius untuk meraih kemajuan di berbagai aspek kehidupan. Energi dan semangat yang tinggi akan membantu Anda menyelesaikan berbagai tugas dengan lebih mudah sekaligus membuka jalan menuju pencapaian yang lebih besar.

Optimisme yang Aquarius miliki juga akan menarik banyak hal positif. Jika mampu memanfaatkan kesempatan dengan bijak, hari ini berpotensi membawa kemakmuran dan kepuasan, baik dalam urusan pribadi maupun profesional.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Selasa (28/7), dikutip dari Astroved.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Secara umum, hari ini diprediksi membawa perkembangan yang menggembirakan. Anda dipenuhi energi dan antusiasme untuk mengejar berbagai target yang telah direncanakan. Kepercayaan diri yang tinggi akan menjadi modal penting untuk mengatasi tantangan dan meraih hasil yang memuaskan.

Cinta Aquarius

Hubungan asmara dipenuhi suasana hangat dan menyenangkan. Anda dapat berbagi kebahagiaan dengan pasangan, sehingga ikatan emosional terasa semakin erat.

Bagi Aquarius yang masih lajang, hari ini menjadi waktu yang baik untuk menikmati kebersamaan dengan orang-orang terdekat. Sikap ceria yang Anda tunjukkan dapat menarik perhatian seseorang yang memiliki ketertarikan pada Anda.

Karier Aquarius

Karier menunjukkan perkembangan yang positif. Peluang baru berpotensi datang dan memberikan kepuasan dalam pekerjaan yang sedang dijalani.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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