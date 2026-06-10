Bisa Renggut Nyawa dalam Hitungan Detik! Waspadai Stroke Perdarahan dan Kenali Gejalanya

JawaPos.com – Banyak orang mengenal stroke sebagai penyakit yang menyebabkan kelumpuhan atau gangguan bicara. Namun, tidak semua stroke punya tingkat risiko yang sama.

Salah satu jenis yang paling berbahaya adalah stroke perdarahan atau stroke hemoragik. Ini adalah kondisi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan perdarahan yang dapat berkembang sangat cepat.

Konsultan Bedah Saraf di KPJ Tawakkal Specialist Hospital, Kuala Lumpur, Malaysia, Dr. Nor Faizal Ahmad Bahuri dalam keterangan tertulisnya membagikan pengalaman menangani seorang pria berusia 48 tahun yang mengalami stroke perdarahan secara mendadak.

Peristiwa itu bermula saat pria tersebut makan malam bersama keluarga. Setelah mengeluhkan rasa mual, ia pergi ke kamar kecil. Namun lebih dari 20 menit kemudian, ia tak kunjung kembali.

Saat dicari oleh keluarganya, pria tersebut ditemukan tergeletak dalam keadaan tidak sadar.

"Pasien segera dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Hasil CT scan menunjukkan adanya perdarahan di otak. Meski telah menjalani operasi darurat, pasien meninggal dunia dalam waktu kurang dari 48 jam," jelas Dr. Nor Faizal.

Kasus tersebut menggambarkan bagaimana stroke perdarahan dapat berkembang dalam waktu singkat dan berujung fatal meskipun pasien telah mendapatkan penanganan medis.

Tekanan Darah Tinggi Jadi Pemicu Utama Nor Faizal menjelaskan, secara umum stroke terbagi menjadi dua jenis utama, yakni stroke iskemik akibat penyumbatan aliran darah ke otak dan stroke hemoragik yang disebabkan pecahnya pembuluh darah di otak.