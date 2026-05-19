Gejala Hipertensi yang Perlu Diwaspadai, Sering Dianggap Enteng!

JawaPos.com – Hipertensi kerap dianggap enteng karena banyak penderita merasa tubuhnya tetap sehat dan tak mengalami gejala khas meski tekanan darah sudah tinggi.

Padahal, kondisi ini dapat memicu komplikasi serius seperti stroke, serangan jantung, hingga gagal ginjal bila tidak terdeteksi sejak dini.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam dr. Sukamto Koesnoe, Sp.PD-KAI mengatakan, gejala hipertensi sering tak diremehkan hingga membuatnya dikenal sebagai silent killer atau pembunuh dalam dia.

“Banyak pasien saya bilang, ‘Dok, saya merasa sehat-sehat saja, tidak ada keluhan.’ Padahal saat diukur, tensinya sudah 160 per 100,” ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (19/5).

Menurutnya, tubuh manusia memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat baik sehingga tekanan darah tinggi yang berlangsung lama sering kali tidak disadari oleh penderitanya.

Gejala Hipertensi yang Perlu Diwaspadai Meski sering tanpa gejala, dr. Sukamto mengingatkan ada sejumlah tanda yang perlu diperhatikan masyarakat. Salah satunya sakit kepala terutama di area tengkuk saat bangun pagi.

Selain itu, hipertensi juga dapat ditandai dengan pusing berputar, mimisan tanpa sebab jelas, jantung berdebar, mudah lelah meski tidak banyak aktivitas, pandangan kabur, hingga sesak napas saat melakukan aktivitas ringan seperti naik tangga.

“Bila ada keluhan seperti ini, segera periksakan tekanan darah,” katanya.

Jangan Abaikan Gejala Krisis Hipertensi Di sisi lain, Ketua Satuan Tugas Imunisasi Dewasa dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) itu menegaskan ada kondisi darurat yang disebut krisis hipertensi dan membutuhkan penanganan segera di rumah sakit.