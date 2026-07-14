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Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 15 Juli 2026 | 02.52 WIB

Ngorok Saat Tidur Bisa Tingkatkan Risiko Stroke, Begini Penjelasan Dokter

Seseorang tidur mendengkur atau ngorok. - Image

Seseorang tidur mendengkur atau ngorok.

JawaPos.com - Kebiasaan mendengkur atau ngorok saat tidur tidak boleh terus menerus dianggap sepele.

Dokter Spesialis Jantung Primaya Hospital Tangerang dr. Rony M. Santoso, SpJP, Subsp.K(K), Subsp.Var(K)FIHA, FESC, FAPSC, FSCAI, mengingatkan bahwa ngorok yang disebabkan obstructive sleep apnea dapat meningkatkan risiko stroke.

Menurut dr. Rony, tidak semua ngorok berbahaya. Namun, ngorok yang disertai jeda napas atau suara mendengkur yang sangat keras hingga seperti tersedak perlu diwaspadai. Karena bisa menjadi tanda obstructive sleep apnea.

"Obstructive sleep apnea itu risiko stroke-nya tinggi, tiga kali lipat dibanding orang normal," ujar dr. Rony kepada wartawan, Selasa (14/7).

Ia menjelaskan, salah satu ciri yang sering ditemukan adalah suara ngorok yang keras disertai napas yang sesekali terhenti. Kondisi ini lebih sering terjadi pada orang dengan berat badan berlebih.

"Kalau melihat pasangan yang terlalu gemuk lalu tidurnya ngorok keras sampai seperti napasnya terputus-putus, itu bisa menjadi tanda sleep apnea," katanya.

Selain meningkatkan risiko stroke, sleep apnea juga menyebabkan kualitas tidur menjadi buruk.

Akibatnya, penderitanya kerap mengalami rasa kantuk berlebihan pada siang hari (daytime sleepiness) meskipun merasa sudah tidur cukup pada malam hari.

Menurut dr. Rony, rasa kantuk yang terus-menerus di siang hari tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi sinyal bahwa ada gangguan yang terjadi selama seseorang tidur.

"Kalau setiap siang selalu mengantuk padahal malam merasa tidur seperti biasa, berarti ada sesuatu yang terjadi saat tidur. Pola tidurnya tidak berkualitas dan itu perlu diperiksa," jelasnya.

Editor: Bayu Putra
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