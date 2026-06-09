Begini Penanganan Pertama Jika Orang di Sekitar Alami Sakit Dada Keluhan Jantung

Ilustrasi penanganan pertama pada orang yang terkena serangan jantung/(Dok/Mayapada Hospital)
JawaPos.com - Serangan jantung seringkali membuat nyawa seseorang melayang dalam sesaat. Oleh karena itu, langkah pertama saat seseorang mengalami nyeri dada atau sesak napas yang diduga berkaitan dengan gangguan jantung perlu segera dilakukan.
Langkah pertama yang perlu dilakukan bukanlah panik, melainkan membuat pasien tetap tenang sambil segera mempersiapkan rujukan ke fasilitas kesehatan terdekat.
Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah dr. Febtusia Puspitasari, Sp.JP, FIHA, FASCC, mengatakan kepanikan justru dapat memperburuk kondisi pasien karena meningkatkan beban kerja jantung.
"Kalau misalnya ada teman kita mengeluh nyeri dada atau sesak napas, yang pasti awal yang bisa kita lakukan adalah membuat orang itu tenang. Kalau orang itu cemas atau grasak-grusuk, malah bisa memperberat kondisinya," ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/6).
Menurutnya, setelah pasien dibuat tenang, orang di sekitar dapat membantu membuat posisi pasien senyaman mungkin. Misalnya dengan melonggarkan dasi, kerah baju, atau pakaian yang terasa ketat agar pasien lebih mudah bernapas.
"Yang pasti adalah membuat orang itu nyaman dulu. Misalnya dia memakai dasi atau pakaian yang ketat, kita longgarkan supaya dia lebih nyaman," katanya.
Berikan Oksigen Jika Tersedia
Selain itu, dr. Pita menjelaskan bahwa apabila tersedia tabung oksigen, hal itu dapat diberikan sambil menunggu pasien mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.
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