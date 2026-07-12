Kenang Almarhum, Begini Sosok Temon di Mata Sang Mantan Istri

JawaPos.com - Kepergian Simson Rarameha Ngadang atau yang lebih dikenal dengan nama panggilan Temon, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan sejumlah rekan sesama artis.

Temon meninggal dunia pada Minggu (12/7) pagi sekitar pukul 08.42 WIB akibat mengalami serangan jantung. Kepergian komedian yang dikenal publik luas lewat karakternya yang jenaka menyisakan banyak kenangan bagi orang-orang terdekat, termasuk bagi sang mantan istri, Rina.

Di tengah suasana duka, Rina mengungkapkan kenangannya selama bersama Temon. Menurut dia, almarhum termasuk pribadi yang penuh cinta dan kasih sayang terhadap keluarga. Almarhum selalu menempatkan keluarga, terutama anak-anak, sebagai prioritas utama dalam hidupnya.

"Dia sosok yang sangat sayang sama keluarga," ujar Rina mengenang almarhum saat ditemui di rumah duka di bilangan Mampang, Jakarta Selatan, Minggu (12/7).

Bagi Rina, Temon bukan hanya dikenal sebagai seorang komedian yang menghibur masyarakat, tapi juga pribadi yang memiliki hati sangat lembut. Selama masa pernikahan, Temon memperlakukannya dengan sangat baik.

"Buat saya dia adalah orang baik, lemah lembut, bahkan terlalu baik ke orang lain kalau menurut saya," ungkapnya.

"Misalnya dia lagi marah, biasanya pergi saja gitu. Seumur-umur saya tidak pernah dimarahi sama dia," tegasnya.

Selain dikenal memiliki hati lembut, Temon juga menjalani kehidupan sehari-hari secara sederhana. Almarhum bukan tipe orang yang gemar hidup bermewah-mewahan atau menghamburkan uang untuk kesenangan pribadi.