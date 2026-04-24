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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 9 Juni 2026 | 08.25 WIB

5 Kebiasaan Pagi Hari yang Perlu Dihentikan karena Merusak Otak Menurut Psikologi dan Neurosains

Kebiasaan pagi hari./ Freepik - Image

Kebiasaan pagi hari./ Freepik

JawaPos.com – Psikologi dan neurosains membuktikan bahwa kebiasaan pagi yang dilakukan dalam 60 hingga 90 menit pertama setelah bangun tidur sangat menentukan fungsi otak sepanjang hari.

Banyak orang tanpa sadar merusak otak mereka sendiri sebelum jam sembilan pagi melalui kebiasaan-kebiasaan yang tampak sepele namun dampaknya sangat nyata.

Memahami apa yang sebenarnya terjadi di otak saat pagi hari dapat membantu seseorang menghentikan kebiasaan yang justru menyabotase suasana hati dan konsentrasi mereka.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (8/6), berikut lima kebiasaan pagi yang perlu segera dihentikan karena terbukti merusak fungsi otak berdasarkan sudut pandang psikologi dan neurosains modern.

1. Langsung mengecek ponsel begitu bangun tidur

Dalam 30 hingga 45 menit pertama setelah bangun, terjadi lonjakan kortisol alami yang disebut Cortisol Awakening Response untuk mempersiapkan tubuh menghadapi hari.

Langsung memeriksa media sosial, pesan kerja, atau berita di ponsel memperkenalkan pemicu stres pada jendela sensitif ini dan mengganggu sistem persiapan alami otak.

Menunggu setidaknya 45 menit sebelum menyentuh ponsel adalah langkah sederhana namun sangat efektif untuk membiarkan respons kortisol alami berkembang secara optimal.

2. Tidak mendapatkan paparan cahaya matahari pagi

Cahaya yang masuk ke mata di pagi hari merangsang area otak bernama suprachiasmatic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur jam biologis seluruh tubuh.

Editor: Hanny Suwindari
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