Rajin Makan 6 Buah Ini di Pagi Hari, Lemak Perut Lebih Mudah Berkurang

ilustrasi buah untuk bakar lemak perut. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Pola makan memegang peranan penting dalam keberhasilan program penurunan berat badan. Selain mengatur porsi makanan, memilih menu sarapan yang tepat juga dapat membantu tubuh bekerja lebih optimal sepanjang hari.
Buah menjadi salah satu pilihan terbaik untuk mengawali pagi karena kaya akan serat, vitamin, mineral, dan antioksidan, sekaligus relatif rendah kalori. Kandungan tersebut dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama serta mendukung sistem pencernaan dan metabolisme tubuh.
Memasukkan buah ke dalam menu sarapan secara rutin juga dapat menjadi bagian dari pola hidup sehat yang mendukung pengelolaan berat badan jika diimbangi dengan pola makan bergizi dan aktivitas fisik.
Merujuk pada ulasan English Jagran, berikut enam buah yang direkomendasikan untuk dikonsumsi pada pagi hari guna mendukung proses pembakaran lemak dan program penurunan berat badan.
1. Apel
Apel kaya akan serat larut, yang memberikan rasa kenyang dan memperlambat pengosongan lambung.
Kepadatan kalori yang rendah dan kandungan air yang tinggi menjadikannya pilihan buah untuk mengontrol berat badan.
2. Buah beri
Buah beri, seperti stroberi, blueberry, dan blackberry kaya akan antioksidan dan serat.
Buah beri ini merupakan makanan rendah kalori yang telah dikaitkan dengan peningkatan sensitivitas insulin dan pengurangan peradangan.
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